قازاقستاندىق الپينيست دومبىرا مەن ەل كونستيتۋتسياسىن پامير شىڭىنا الىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق الپينيست، مۋزىكانت، قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق-دراما تەاترىنىڭ ءارتىسى الىبەك قايىربەك پامير تاۋ جۇيەسىندەگى بيىكتىگى 6148 مەتر بولاتىن رازدەلنايا شىڭىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى كونستيتۋتسياسى مەن قازاقتىڭ دومبىراسىن الىپ شىقتى.
كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ەكسپەديتسيا قازاقستاندى، ونىڭ مادەنيەتىن، مەملەكەتتىك رامىزدەرى مەن ۇلتتىق قۇندىلىقتارىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان «الەم شىڭدارىنداعى دومبىرا» حالىقارالىق مادەني-پاتريوتتىق جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
- جوبا اياسىندا الىبەك قايىربەك ەۋروپا، افريكا، گيمالاي، تيان-شان جانە پاميردىڭ ەڭ بيىك شىڭدارىنا كوتەرىلىپ، قازاقتىڭ كۇي ونەرىن الەمگە تانىتىپ كەلەدى. ءاربىر ەكسپەديتسيا قازاقستان رەسپۋبليكاسىن لايىقتى تانىستىرۋعا، قازاق حالقىنىڭ باي تاريحى، مادەنيەتى، سالت-ءداستۇرى مەن جەتىستىكتەرى تۋرالى حالىقارالىق قاۋىمداستىققا كەڭىنەن اقپارات بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
رازدەلنايا شىڭىندا الىبەك قايىربەك دومبىرامەن قازاق كۇيلەرىن ورىنداپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى كونستيتۋتسياسىن كوتەردى. حالىقارالىق ەكسپەديتسيالار بارىسىندا ءول ارتۇرلى مەملەكەتتەردەن كەلگەن الپينيستەرگە قازاقستاننىڭ تاريحى، مادەنيەتى، مەملەكەتتىك رامىزدەرى جانە ەلىمىزدىڭ اتا زاڭى تۋرالى تانىستىرادى.
2025 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي الىبەك قايىربەك تاريحتا تۇڭعىش رەت كونستيتۋتسيانى گيمالايداعى ايلەند-پيك شىڭىنا الىپ شىققان ەدى. ال 2026 -جىلى ول وسى پاتريوتتىق ءداستۇردى جالعاستىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى كونستيتۋتسياسىن پامير شىڭىنا كوتەردى.