قازاقستاننىڭ ۇزدىك 10 شەبەرى «ۇلتتىق قولونەر مەكتەبى» جوباسىنا قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - «كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورى» كورپوراتيۆتىك قورى ءداستۇرلى قولونەردى ساقتاۋ، جاڭعىرتۋ جانە جاس ۇرپاققا ۇيرەتۋگە باعىتتالعان «ۇلتتىق قولونەر مەكتەبى» رەسپۋبليكالىق جوباسىنىڭ قورىتىندىسىن شىعاردى.
اشىق كونكۋرسقا قازاقستاننىڭ بارلىق ءوڭىرىنىڭ قولونەر شەبەرلەرىنەن 330 ءوتىنىم كەلىپ ءتۇستى. تەحنيكالىق ساراپتامادان ءوتىپ، قايتالانعان وتىنىمدەر الىنىپ تاستالعاننان كەيىن كونكۋرستىق كوميسسيا 271 ءوتىنىمدى قارادى.
ىرىكتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا ۇزدىك 10 شەبەر انىقتالدى. ولار جۋىردا استاناداعى Qazaq Creative Hub بازاسىندا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن باستايدى. شەبەرلەر 8-20 جاس ارالىعىنداعى بالالار مەن جاستارعا ۇلتتىق قولونەردىڭ قىر-سىرىن ۇيرەتەدى.
جوباعا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەندەر كوپ بولدى. ەڭ كوپ ءوتىنىم وڭتۇستىك وڭىرلەردەن ءتۇسىپ، ولاردىڭ سانى 137 گە جەتتى. بۇل جالپى وتىنىمدەردىڭ 51 پايىزىن قۇرايدى.
باعىتتار بويىنشا ءداستۇرلى توقىما ونەرى مەن كيىز باسۋ ءىسى كوش باستادى. اتالمىش باعىتقا 121 ءوتىنىم (44,6 پايىز) ءتۇستى. سونداي-اق ساندىك-قولدانبالى ونەر مەن ەتنودەكورعا - 42 ءوتىنىم (15,5 پايىز)، ۇلتتىق كيىمدەر مەن اكسەسسۋارلار ازىرلەۋگە - 31 ءوتىنىم (11,4 پايىز)، زەرگەرلىك ونەرگە 20 ءوتىنىم (7,4 پايىز) ءتۇستى.