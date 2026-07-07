قازاقستاننىڭ نەگىزگى 5 ساۋدا سەرىكتەسى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ قاڭتار-ءساۋىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمى 44,9 ميلليارد $ بولدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا نومينالدى تۇردە %7,9 ارتقان.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، ەكسپورت كولەمى 24 ميلليارد $، ال يمپورت كولەمى 20,9 ميلليارد $ بولدى.
قازاقستانعا تاۋار جەتكىزۋشى ءىرى ەلدەردىڭ قاتارىندا رەسەي (6,6 ميلليارد $)، قىتاي (6 ميلليارد $)، گەرمانيا (1 ميلليارد $)، ا ق ش (0,9 ميلليارد $) جانە وڭتۇستىك كورەيا (0,5 ميلليارد $) بار.
قازاقستان ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى قىتاي (4,9 ميلليارد $)، يتاليا (4 ميلليارد $)، رەسەي (2 ميلليارد $)، تۇركيا (1,7 ميلليارد $) جانە وزبەكستان (1,4 ميلليارد $) ەلدەرى بولدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان ساۋدا اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى كوزدەيدى.
قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 2,2 ميلليارد دوللاردان استى.