قازاقستاننىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر مەن قار جاۋادى
استانا. قازاقپارات – 5-قىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى، ال وڭتۇستىك- شىعىستاعى تاۋلى اۋدانداردا جاڭبىر مەن قار جاۋادى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، كەڭ اۋقىمدى انتيتسيكلون ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىنە اسەر ەتەدى. تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسى مەن باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى.
تۇندە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاۋىن- شاشىن جاڭبىر مەن قار تۇرىندە تۇسەدى.
ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جەل كۇشەيەدى. وڭتۇستىك وڭىرلەردە شاڭدى داۋىل بولجانادى. شىعىس، وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
- تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى،-دەلىنگەن «قازگيدرومەت» بولجامىندا.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار وڭىردە ءورت قاۋپى جوعارى بولادى. باتىس قازاقستان جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسى مەن سولتۇستىك-باتىسىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ ورتالىعى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى جانە جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ سولتۇستىگىندە، اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە دە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
قىزىلوردا، تۇركىستان، جامبىل، اتىراۋ، باتىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ، اقتوبە جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سونداي-اق قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، وڭتۇستىك-شىعىسى مەن ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى بولجانادى.