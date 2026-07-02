قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسى ينۆەستيسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتىپ وتىر - ەرلان دوسىمبەكوۆ
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق ەگەمەندىك تاقىرىبى قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيا باعىتىندا ءبىر جىل ىشىندە قول جەتكىزگەن ناتيجەلەرىن كورسەتەدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا «قازاقستاندىق شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان دوسىمبەكوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، «سيفرلىق قازاقستان» ستراتەگياسى اياسىندا جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ باسىم باعىتىنا اينالىپ، ستراتەگيالىق مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋ كەزەڭى باستالدى.
- وسى باعىتتاعى جۇمىستى ۇيلەستىرەتىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلۋى قازاقستاننىڭ وڭىرلىك جاساندى ينتەللەكت حابى رەتىندە قالىپتاسۋىنا جانە جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەدى ەرلان دوسىمبەكوۆ.
سونداي-اق ول ينۆەستيسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ باعىتىندا قولعا الىنعان شارالارعا توقتالدى.
- باس پروكۋراتۋرا جانىنان ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ قۇرىلۋىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. باس پروكۋروردىڭ ينۆەستورلار ومبۋدسمەنى رەتىندەگى قىزمەتى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتىپ، قازاقستاننىڭ ينۆەستيسيالىق ورتاسىنا دەگەن سەنىمدى ودان ءارى نىعايتادى دەپ سەنەمىز، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، ەرلان دوسىمبەكوۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىس توپتارىنىڭ قىزمەتى ناتيجەسىندە شەتەلدىك ينۆەستورلار كوتەرگەن ءبىرقاتار ماسەلە بويىنشا ناقتى ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزىلگەنىن ايتتى.
سونىمەن بىرگە، ونىڭ سوزىنشە، ينۆەستيسيالىق احۋالدى ودان ءارى جاقسارتۋ ءۇشىن قوسىمشا نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىن ماسەلەلەر دە بار. وسىعان بايلانىستى جۇمىس توپتارى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قاراۋىنا ءبىرقاتار ۇسىنىس جولداعان.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ بىرەگەي گەوساياسي ورنى ونىڭ بولاشاق دامۋ مۇمكىندىكتەرىن ايقىندايتىنىن جازعانبىز.