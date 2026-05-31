قازاقستاندى ۆەلوسيپەدپەن ارالاپ جۇرگەن ساياحاتشى الماتىعا جەتتى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندى ۆەلوسيپەدپەن ارالاپ جۇرگەن ساياحاتشى بۇرلەن ادىلەت الماتىعا كەلدى.
ونىڭ ساپارى 20-ساۋىردە اقتاۋدان باستالعان. وسى ۋاقىت ىشىندە ول ەلىمىزدىڭ باتىس جانە وڭتۇستىك ءوڭىرىن ارالاپ، شامامەن 3800 شاقىرىم جول ءجۇرىپ ءوتىپ، الماتىعا تابان تىرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل ونىڭ الىپ شاھارعا العاش كەلۋى ەمەس. بۇعان دەيىن دە الماتىدا بولعان ساياحاتشى قالا تۇرعىندارىنىڭ قوناقجايلىعى مەن تابيعاتىنىڭ ەرەكشە سۇلۋلىعىن جوعارى باعالايتىنىن ايتتى. الدا ونى استاناعا جالعاساتىن جاڭا باعىت كۇتىپ تۇر.
- ماقساتىم - قازاقستاننىڭ سۇلۋلىعىن بارىنشا كوپ ادامعا كورسەتۋ. ءار ساپارىمدى كامەراعا ءتۇسىرىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالايمىن. شەتەلدە تۋىپ-وسكەن قازاقتار وزدەرىنىڭ قانداي اسەم وتانى بار ەكەنىن كورسە دەيمىن. قازاقستاندى تولىق ارالاپ، ونىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن تەرەڭىرەك تانىعىم كەلەدى، - دەدى بۇرلەن ادىلەت.
ساياحاتتاعى ونىڭ سەرىگى - ورال ەسىمدى مارعاۋ. بۇرلەن ادىلەتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل اتاۋدىڭ وزىندىك سيمۆولدىق ءمانى بار. ول تۋعان قالاسى ورالدى، تاريحي وتانىنا ورالۋ يدەياسىن جانە بۇكىل ساياحاتتىڭ رۋحاني مازمۇنىن بىلدىرەدى.
ساياحاتشى بۇل جولدى جاڭا تاجىريبە جيناپ، ەلدىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن تەرەڭىرەك تانىپ-بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ەرەكشە ساپار دەپ سانايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 76 جاستاعى قازاقستاندىق ساياحاتشى سارسەنباي قوتىراشيەۆ 3 مىڭ شاقىرىم جول ءجۇرىپ، پاريجگە جەتكەنىن جازعانبىز.