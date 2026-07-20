قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ارحيۆى 20 جىلدا 110 ميلليوننان استام قۇجاتتى سيفرلاندىردى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ارحيۆ ءىسىنىڭ دامۋىنا ايرىقشا كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى. تاريحي قۇجاتتاردى ساقتاۋ، قالپىنا كەلتىرۋ جانە سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ جۇمىستارى دا قارقىن الدى، دەپ حابارلايدى قر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ال بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ارحيۆىنىڭ اشىلعانىنا 20 جىل تولىپ وتىر. وسى ۋاقىت ىشىندە ارحيۆ تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ قالىپتاسۋ كەزەڭىنە قاتىستى قۇندى قۇجاتتاردى جيناقتايتىن، ساقتايتىن جانە عىلىمي اينالىمعا ەنگىزەتىن ەلىمىزدەگى ىرگەلى مەكەمەگە اينالدى.
بۇگىندە ۇلتتىق ارحيۆ قورىندا 404950 ساقتاۋ بىرلىگى جيناقتالعان. سونداي-اق 16 ميلليون كادردان تۇراتىن ساقتاندىرۋ قورى جاساقتالعان. ارحيۆ 278 ۇيىممەن تۇراقتى بايلانىس ورناتقان.
قوردى تولىقتىرۋمەن قاتار، ارحيۆتىڭ سيفرلىق الەۋەتى دە ارتىپ كەلەدى. سيفرلانعان قۇجاتتاردىڭ ۇلەسى 3 پايىزدان 26 پايىزعا دەيىن كوبەيىپ، ەلەكتروندىق فورماتقا 110 ميلليوننان استام بەت كوشىرىلدى. ارحيۆتە ءىرى فورماتتاعى قۇجاتتاردى سيفرلاۋعا ارنالعان زەرتحانا جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن بىرگە ميلليونداعان ماتەريالدىڭ اراسىنان قاجەتتى مالىمەتتى ساناۋلى سەكۋند ىشىندە تابۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ينتەللەكتۋالدى ىزدەۋ جۇيەسى ەنگىزىلگەن.
مەكەمەدە قازاقستانداعى العاشقى اۆتونومدى جانە ينتەرنەت جەلىسىنە قوسىلماعان ەلەكتروندىق وقۋ زالى دا اشىلعان. بۇل زەرتتەۋشىلەردىڭ سيفرلىق قۇجاتتارمەن قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋىنە مۇمكىندىك بەرىپ، ارحيۆ قورىنداعى دەرەكتەردىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
تاريحي مۇرانى ساقتاۋعا دا ايرىقشا كوڭىل بولىنەدى. ارحيۆ عيماراتىندا 19 ارنايى ارحيۆ قويماسى، كليماتتىق باقىلاۋ جانە گازبەن ءورت ءسوندىرۋ جۇيەلەرى، سيفرلاندىرۋ مەن رەستاۆراتسيا زەرتحانالارى جۇمىس ىستەيدى. كەيىنگى ءۇش جىلدىڭ وزىندە ماماندار 1447 تاريحي قۇجاتتى قالپىنا كەلتىردى.
ۇلتتىق ارحيۆ عىلىمي- ادىستەمەلىك ورتالىق قىزمەتىن دە اتقارادى. مۇندا مەملەكەتتىك قور كاتالوگى جۇرگىزىلىپ، ارحيۆ ىسىنە قاتىستى نورماتيۆتىك قۇجاتتار ازىرلەنەدى، عىلىمي كەڭەستەر ۇيىمداستىرىلادى. مەملەكەتتىك تاريح ينستيتۋتىمەن بىرلەسىپ «عىلىمي زەرتحانا» جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. كەيىنگى ءۇش جىلدا رەسپۋبليكا كولەمىندە 20 عا جۋىق عىلىمي- تاجىريبەلىك سەمينار وتكەن. ۇلتتىق ارحيۆ جانىنداعى بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ورتالىعى مىڭنان استام مامانعا سەرتيفيكات تابىستادى.
جاس ۇرپاقتىڭ تاريحقا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ باعىتى دا نازاردان تىس قالعان ەمەس. «ارحيۆ جانە بولاشاق ۇرپاق» جوباسى اياسىندا اشىق ەسىك كۇندەرى تۇراقتى وتكىزىلىپ كەلەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە جوباعا قاتىساتىن جاستاردىڭ سانى 500 دەن 2 مىڭ ادامعا دەيىن ارتتى. ال ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسىپ «قازاقستان تاريحى» كابينەتى اشىلدى.
قوعامدىق ماڭىزى بار سيفرلىق جوبالار دا كەزەڭ- كەزەڭىمەن دامىپ كەلەدى. وتكەن جىلدان بەرى ۇلتتىق ارحيۆ «ماڭگىلىك جادىمىزدا - ۆەچنايا پاميات» پورتالىن جۇرگىزەدى. بۇگىندە وندا 705 مىڭنان استام مايدانگەر تۋرالى مالىمەت جيناقتالعان.
جىل سايىن ارحيۆ 200 دەن استام مادەني- اعارتۋشىلىق ءىس-شارا ۇيىمداستىرىپ، جيناقتار، فوتوالبومدار مەن ادىستەمەلىك باسىلىمدار شىعارادى. سونىمەن قاتار حالىقارالىق بايلانىس تا نىعايىپ كەلەدى. ۇلتتىق ارحيۆ ICA EURASICA حالىقارالىق ۇيىمىنىڭ مۇشەسى رەتىندە رەسەي، وزبەكستان، تۇركيا، ەستونيا، فرانسيا، ساۋد ارابياسى جانە وزگە دە ەلدەردىڭ ارحيۆ مەكەمەلەرىمەن ارىپتەستىك بايلانىس ورناتقان.