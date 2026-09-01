قازاقستاننىڭ ش ى ۇ ەلدەرىمەن ساۋدا اينالىمى 72,6 ميلليارد دوللارعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستاننىڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا (ش ى ۇ) مۇشە مەملەكەتتەرمەن تاۋار اينالىمى 72,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 67,7 ميلليارد دوللار بولعان.
قازاقستاننىڭ ش ى ۇ ەلدەرىنە ەكسپورتى 30,7 ميلليارد دوللاردى، ال يمپورت كولەمى 41,8 ميلليارد دوللار بولدى.
قازاقستاننىڭ ش ى ۇ ەلدەرىمەن ساۋداسىنداعى نەگىزگى سەرىكتەستەرى - قىتاي، رەسەي، وزبەكستان جانە قىرعىزستان. 2025 -جىلى قىتايمەن تاۋار اينالىمى 34,2 ميلليارد دوللار، رەسەيمەن 27,4 ميلليارد دوللار، وزبەكستانمەن 4,8 ميلليارد دوللار جانە قىرعىزستانمەن 2,2 ميلليارد دوللار بولدى.
قازاقستاننان ش ى ۇ ەلدەرىنە ەكسپورتتالعان نەگىزگى تاۋارلاردىڭ قاتارىندا ۋران، مىس كەندەرى مەن كونتسەنتراتتارى، شيكى مۇناي، مىس جانە مىس كاتودتارى، تابيعي گاز، بيداي جانە فەرروقورىتپالار بار.
2025 -جىلى ءبىرقاتار اۋىل شارۋاشىلىعى جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى ءوستى. اتاپ ايتقاندا، جانۋارلارعا ارنالعان ازىق ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى 2,5 ەسەگە ارتىپ، 614,9 ميلليون دوللارعا جەتتى. كۇنباعىس مايىنىڭ ەكسپورتى 62,4 پايىزعا ءوسىپ، 633,7 ميلليون دوللاردى قۇرادى. بيداي ەكسپورتى 17,1 پايىزعا ارتىپ، 1,13 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ارپا ەكسپورتى 22 پايىزعا، بيداي ۇنى 11,8 پايىزعا، زىعىر تۇقىمى 72,9 پايىزعا ءوستى.
ش ى ۇ ەلدەرىنەن قازاقستانعا يمپورتتالاتىن نەگىزگى تاۋارلاردىڭ قاتارىندا جەڭىل اۆتوموبيلدەر، اۆتوموبيل كۋزوۆتارى، تابيعي گاز، مۇناي ونىمدەرى، التىن، ەسەپتەۋ ماشينالارى جانە اۆتوموبيلدەر مەن تراكتورلارعا ارنالعان بولشەكتەر بار.
قازاقستاننىڭ ەكسپورتىندا ۋران، مىس كەنى مەن كونتسەنتراتتارى، مۇناي، مىس، تابيعي گاز جانە بيداي نەگىزگى پوزيتسيالاردى ساقتاپ وتىر. سونىمەن قاتار كۇنباعىس مايى، جانۋارلارعا ارنالعان ازىق، ۇن، ارپا جانە باسقا دا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى بويىنشا ەكسپورت كولەمىنىڭ ءوسۋى قازاقستاندىق ونىمگە سىرتقى نارىقتارداعى سۇرانىستىڭ بار ەكەنىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك $78,6 ميلليارد بولاتىن 215 جوبا قازاقستاننىڭ جاڭا ينۆەستيتسيالىق تسيكلىن قالىپتاستىرىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.