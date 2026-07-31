قازاقستاننىڭ Dota 2 قۇراماسى باستى قارسىلاستارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - بولاشاق ويىندارى اياسىندا ءوتىپ جاتقان Dota 2 تۋرنيرىندە قازاقستان اتىنان تەك Rune Eaters كومانداسى قاتىسىپ جاتىر.
كوماندا وكىلى مادي وتەگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق ۇجىم تۋرنيرگە ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن ءساتتى ءوتىپ، ەلدىڭ جالعىز تولىق قازاقستاندىق قۇراماسى رەتىندە قاتىسىپ وتىر.
- ءبىز قازاقستاننىڭ تۋىن حالىقارالىق ارەنادا قورعاپ جاتىرمىز. ەڭ كەمى ۇزدىك ۇشتىككە ەنۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز. تۋرنير جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعان، بارلىعى كوڭىلىمىزدەن شىعىپ جاتىر،- دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، جارىسقا بارلىعى 16 كوماندا قاتىسادى. كوماندالار ءتورت توپقا بولىنگەن.
مادي وتەگەنوۆ نەگىزگى قارسىلاستار رەتىندە قىتايدىڭ مىقتى توپتارىن اتادى.
- ەڭ قاۋىپتى قارسىلاستاردىڭ ءبىرى - Xtreme Gaming. جالپى قىتايدىڭ Dota مەكتەبى ءاردايىم وتە مىقتى سانالادى. ءبىز بۇرىننان سولارعا قاراپ وستىك. قازىر ولارمەن تەڭ دارەجەدە باسەكەلەسىپ، ءوزىمىزدىڭ دە مىقتى ەكەنىمىزدى دالەلدەۋگە تىرىسامىز، - دەدى كوماندا وكىلى.
كوماندانىڭ ايتۋىنشا، بولاشاق ويىندارىنا دايىندىققا بۇعان دەيىنگى حالىقارالىق جارىستار تاجىريبەسى كومەكتەسكەن. قازاقستاندىق ويىنشىلار جاقىندا Esports World Cup تۋرنيرىنە قاتىسىپ، 5-8 ورىن يەلەنگەن.
Rune Eaters قۇراماسى قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىنەن جينالعان ويىنشىلاردان قۇرالعان. كوماندا ساپىندا پاۆلودار، شىمكەنت، الماتى جانە وسكەمەن قالالارىنىڭ وكىلدەرى بار. ءار ويىنشى كەرري، ميدەر، وففلەينەر جانە ەكى ساپپورت بويىنشا ءوز ونەر كورسەتەدى.
مادي وتەگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي دەڭگەيدەگى Dota 2 جارىستارى قازاقستاندا سيرەك وتكىزىلەدى.
- بۇل - قازاقستاندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان ەڭ ءىرى Dota 2 تۋرنيرلەرىنىڭ ءبىرى. Counter- Strike بويىنشا مۇنداي جارىستار ءجيى وتەدى، ال Dota 2 ءۇشىن بۇل ەرەكشە وقيعا. سوندىقتان قازاقستاننىڭ اتىنان جالعىز قۇرامانىڭ قاتىسىپ وتىرعانىنا قۋانىشتىمىز، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار Rune Eaters ۇيىمىنىڭ Dota 2 قۇراماسىنان بولەك Counter- Strike جانە Mobile Legends باعىتتارى بويىنشا دا جەكە كوماندالارى بار. الايدا بۇل قۇرامدار ءبىر-بىرىنەن تاۋەلسىز ونەر كورسەتەدى.
كوماندا وكىلىنىڭ مالىمەتىنشە، ويىنشىلاردىڭ جاسى 20 مەن 27 جاس ارالىعىندا. ولار بولاشاق ويىندارىندا قازاقستاننىڭ كيبەرسپورتتاعى الەۋەتىن كورسەتىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە جوعارى ناتيجە كورسەتۋگە نيەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، باس تورەشى Phygital باسكەتبولدىڭ ەرەجەسىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.