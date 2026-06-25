قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، داۋىل سوعادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 25-ماۋسىم كۇنى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىنىڭ تۇرعىندارىنا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
استانادا 25-ماۋسىم كۇنى تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل سوعادى. باتىستان جانە وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س- قا جەتەدى. ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر بولۋى مۇمكىن. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 23-28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل سوعادى. شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 23 م/س- قا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ءبىرقاتار اۋداندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. الاكول ماڭىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ءوڭىردىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. كۇندىز اپتاپ ىستىق 35-38 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل سوعۋى مۇمكىن. سولتۇستىك پەن شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق پەن داۋىل بولۋى مۇمكىن. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 23-28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. ءوڭىردىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل سوعۋى ىقتيمال. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن. وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك- باتىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋادى. جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س- قا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. كەي جەرلەردە تۇمان كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. سولتۇستىك بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
بۇدان بۇرىن الداعى ءۇش كۇندە ەل اۋماعىندا سيكلون اسەرىنەن اۋا رايى تۇراقسىز بولاتىنىن جازعانبىز.