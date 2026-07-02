قازاقستاننىڭ بىرەگەي گەوساياسي ورنى ونىڭ بولاشاق دامۋ مۇمكىندىكتەرىن ايقىندايدى - ولەگ گوشانسكي
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ينۆەستيسيالىق احۋالدىڭ تۇراقتىلىعى مەن مەملەكەتتىڭ پراگماتيكالىق ساياساتى شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن ارتتىرىپ وتىر. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا KPMG EMA باسقارما ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى ولەگ گوشانسكي ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ورتالىق ازيا مەن كاۆكاز كلاستەرىندەگى نەگىزگى وڭىرلىك ورتالىققا اينالعان. سونداي-اق ينۆەستورلاردىڭ قازاقستانعا كەلۋى جانە ينۆەستيسيا كولەمىنىڭ ارتۋى ەلدەگى ينۆەستيسيالىق احۋالدىڭ ولاردىڭ تالاپتارىنا ساي ەكەنىن كورسەتەدى.
- حالىقارالىق قارجى ينۆەستورلارى ءوز ءۇمىتىن اقتامايتىن ەلگە ەشقاشان قارجى سالمايدى. سوندىقتان ولاردىڭ لايىقتى تابىسقا قول جەتكىزۋى، ينۆەستيسيالارىن ءتيىمدى قايتارۋ مۇمكىندىگى، سونداي-اق مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر مەن تۇراقتىلىقتىڭ ۇيلەسۋى قازاقستاندى ينۆەستيسيا سالۋعا قولايلى ەل ەتەدى. تاعى دا قايتالاپ ايتامىن، ەلىمىزگە كەلىپ جاتقان قارجىلىق ينۆەستيسيالار كولەمى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى جۋرناليستەر سۇراعىنا.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاننىڭ ينۆەستيسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىراتىن بىرنەشە ماڭىزدى ارتىقشىلىققا توقتالدى.
- بىرىنشىدەن، ەلىمىزدىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى. قازاقستاننىڭ بىرەگەي گەوساياسي ورنى ونىڭ بولاشاق دامۋ مۇمكىندىكتەرىن ايقىندايدى. ەكىنشىدەن، قازاقستان مەملەكەتى ساياسي جانە ەكونوميكالىق تۇرعىدان بايىپتى ءارى پراگماتيكالىق ساياسات ۇستانادى. مەملەكەتتىڭ جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتى ينۆەستورلارعا ءوز ينۆەستيسيالارىنىڭ بولاشاعىن ايقىن كورۋگە، ەرتەڭگى كۇنگە سەنىممەن قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مەملەكەت قامتاماسىز ەتەتىن تۇراقتىلىق، جايلى ينۆەستيسيالىق ورتا مەن قاۋىپسىزدىك ينۆەستورلار ءۇشىن اسا ماڭىزدى فاكتورلار، - دەدى ول.
سونداي-اق ولەگ گوشانسكي قازىرگى تاڭدا ينۆەستيسيالىق ۇدەرىستەردىڭ ساپالىق تۇرعىدان وزگەرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىندە كوپتەگەن وزگەرىس بولىپ جاتىر. ينۆەستيسيا كولەمى عانا ەمەس، ولاردىڭ ساپاسى دا ارتىپ كەلەدى، ەلىمىزگە كەلەتىن سالالاردىڭ قۇرامى وزگەرىپ جاتىر. جاساندى ينتەللەكت بارلىق سالاعا قارقىندى ەنىپ جاتىر. ءبىز جاساندى ينتەللەكتىگە بايلانىستى قىزمەتتەرگە سۇرانىستىڭ، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق كومپانيالار تاراپىنان دا، ايتارلىقتاي ارتقانىن بايقاپ وتىرمىز. سونىمەن بىرگە قازاقستانعا كەلەتىن ينۆەستورلار ءوز ينۆەستيسيالارىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە جانە ولاردى وسى ەلدەگى ينۆەستيسيالىق جوبالاردا قولدانۋعا دايىن ەكەنىن كورىپ وتىرمىز، - دەپ تولىقتىردى ول.
ونىڭ پىكىرىنشە، مەملەكەت پەن ينۆەستورلار اراسىنداعى ديالوگتى ودان ءارى دامىتۋ، ينۆەستيسيالار كولەمى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ينۆەستيسيالار ءۇشىن تارتىمدىلىعىن كۇشەيتۋ الداعى كەزەڭدەگى نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ە ق د ب قازاقستان ەكونوميكاسىنا 1,3 ميلليارد ەۋرودان استام ينۆەستيسيا سالۋى مۇمكىن.