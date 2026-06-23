قازاقستاننىڭ بەلگياداعى ەلشىلىگىندە كيىز ءۇي تىگىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بەلگياعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا بريۋسسەلدەگى قازاقستان ديپلوماتيالىق ميسسياسىنىڭ اۋماعىندا ءداستۇرلى كيىز ءۇي تىگىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ەۋرووداقتاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قازاقستاننىڭ بەلگياداعى ەلشىلىگى ەۋروپاداعى اۋماعى ەڭ ۇلكەن ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ ءبىرى سانالادى. بريۋسسەلدىڭ تىنىش ۋككل اۋدانىندا ورنالاسقان ەلشىلىك كونە عيماراتى مەن اسەم اۋماعىنىڭ ارقاسىندا جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ نازارىن اۋدارادى.
قازىر ەلشىلىك اۋماعىنداعى كوگالدا ۇلتتىق ناقىشپەن بەزەندىرىلگەن قازاقتىڭ كيىز ءۇيى تىگىلگەن. ديپلوماتتار ونى جۇمىس كەزدەسۋلەرىن وتكىزۋ ءۇشىن پايدالانىپ ءجۇر.
ەۋروپا ساياساتىنىڭ قاق ورتاسىندا، ءدال وسى شاڭىراق استىندا قازاقستاننىڭ ەۋرووداقتاعى ەلشىسى رومان ۆاسيلەنكو مەن ەۋرووداقتىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگىنىڭ باسشىسى الەشكا سيمكيچ ەكىجاقتى ارىپتەستىكتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن كەلەشەگىنە ارنالعان بىرلەسكەن پودكاست جازدى.
- بريۋسسەلدە ءبىزدىڭ كيىز ءۇيىمىزدىڭ بولعانىنا وتە قۋانىشتىمىن. بۇل - ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ورىن، مۇندا ءوزىمىزدى ۇيدەگىدەي سەزىنەمىز، - دەدى رومان ۆاسيلەنكو.
ءوز كەزەگىندە ەۋروپالىق ديپلومات كيىز ءۇيدىڭ استانا مەن بريۋسسەل اراسىنداعى قاتىناستاردىڭ جاڭا ءارى ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىنىڭ جارقىن سيمۆولىنا اينالعانىن اتاپ ءوتتى. الەشكا سيمكيچتىڭ پىكىرىنشە، بۇگىنگى تاڭدا تاراپتار اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ءداستۇرلى شەڭبەردەن اسىپ ءتۇستى.
- مەنىڭ ويىمشا، ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىزدى جاي عانا ستراتەگيالىق ارىپتەستىك ەمەس، ستراتەگيالىق دوستىق دەپ اتاۋعا بولادى، - دەدى الەشكا سيمكيچ.
ەسكە سالايىق، مەملەكەت باسشىسىنىڭ بريۋسسەلگە رەسمي ساپارىنىڭ ەكى كۇندىك باعدارلاماسى وتە مازمۇندى بولماق. باعدارلاما اياسىندا پرەزيدەنت ەۋروپالىق كەڭەستىڭ ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتامەن جانە ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن كەلىسسوزدەر وتكىزەدى. سونىمەن قاتار ەۋروپالىق بيزنەس قاۋىمداستىعى جەتەكشىلەرىمەن اۋقىمدى دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسى جوسپارلانعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بريۋسسەلدەگى قازاقتىڭ كيىز ءۇيى بۇل كۇندەرى مادەني ديپلوماتيانىڭ عانا ەمەس، قازاقستان مەن ەۋرووداق اراسىنداعى قازىرگى قارىم-قاتىناستىڭ دا سيمۆولىنا اينالدى. ولار شىعىستىق قوناقجايلىق پەن پراگماتيكالىق ۇلتتىق مۇددە ەۋروپالىق ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلداناتىن ورتالىقپەن تابيعي تۇردە ۇشتاسىپ وتىرعانىن اتاپ وتەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە كەشكىسىن مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەستىڭ ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزگەنى حابارلاندى.