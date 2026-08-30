قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە نايزاعاي ويناپ، قاتتى جەل سوعادى
استانا. قازاقپارات - 30-تامىزدا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
استانادا كەي ۋاقىتتا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك جانە سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.
شىمكەنتتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق بولجانادى. سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى تۇندە باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا، كۇندىز شىعىس پەن وڭتۇستىكتە 15-20 م/س بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تاۋلى ايماقتاردا جەل ەكپىنى 18 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، باتىسى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، سولتۇستىك- باتىسىندا جانە ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، ال جالپى ءوڭىر بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سونىمەن قاتار وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە 1-3 گرادۋس ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز شىعىستا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 15-20 م/س، ۋاقىتشا 25 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى ىقتيمال. سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا 15-20 م/س بولادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا جەل ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. ورتالىق، وڭتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى، ال سولتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك پەن شىعىستا تۇمان تۇسەدى. جەل ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىل جانە شاڭدى داۋىل بولجانادى. جەل جىلدامدىعى 15-20 م/س بولادى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك پەن شىعىستا جەل 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسى مەن شىعىسىندا جوعارى، ال وڭتۇستىگى، وڭتۇستىك- شىعىسى جانە ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جەل ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توتەنشە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى جانە بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز جەل ەكپىنى 15-20 م/س- قا جەتەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كۇندىز سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە جەل ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىكتە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا جەل ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.