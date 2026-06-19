قازاقستاندى گازداندىرۋ دەڭگەيى 64 پايىزدان استى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تابيعي گازعا قول جەتكىزگەن تۇرعىندار سانى ارتىپ كەلەدى. 2026 -جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ەلدەگى گازداندىرۋ دەڭگەيى 64,2 پايىزدى قۇرادى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا قر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا 20,5 ميلليون قازاقستاندىقتىڭ 13,1 ميلليونى تابيعي گازبەن قامتىلعان.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، 354 مىڭنان استام ادام تۇراتىن 94 ەلدى مەكەن تابيعي گازعا قوسىلعان. وسى كەزەڭدە 2 مىڭ شاقىرىمنان استام گاز قۇبىرى سالىنىپ، 82 گازبەن جابدىقتاۋ جوباسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان. ال 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردا گازداندىرۋ دەڭگەيى 64,2 پايىزعا جەتكەن نەمەسە 20,5 ميلليون ادامنىڭ 13,1 ميلليونى تابيعي گازعا قول جەتكىزدى، - دەدى سپيكەر.
سونداي-اق ۆيتسە-مينيستر گازداندىرۋ دەڭگەيى ەڭ جوعارى وڭىرلەرگە توقتالىپ ءوتتى.
- گازداندىرۋ دەڭگەيى رەسپۋبليكانىڭ باتىس وبلىستارىندا، جامبىل وبلىسىندا، سونداي- اق الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا 90 پايىزدان اسادى. ال الماتى، قىزىلوردا، تۇركىستان، قوستاناي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا بۇل كورسەتكىش 60 پايىزدان 90 پايىزعا دەيىنگى ارالىقتى قۇرايدى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
سونىمەن بىرگە قاراعاندى، اقمولا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا بۇل كورسەتكىش 60 پايىزدان تومەن دەڭگەيدە ەكەنىن جەتكىزدى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىن دامىتۋعا بولىنگەن 27,3 ميلليارد تەڭگە ەسەبىنەن گازداندىرۋ دەڭگەيىن 64,3 پايىزعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسى ارقىلى تاعى 32 مىڭعا جۋىق ادام تابيعي گازعا قول جەتكىزەدى.