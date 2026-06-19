KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندى گازداندىرۋ دەڭگەيى 64 پايىزدان استى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تابيعي گازعا قول جەتكىزگەن تۇرعىندار سانى ارتىپ كەلەدى. 2026 -جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ەلدەگى گازداندىرۋ دەڭگەيى 64,2 پايىزدى قۇرادى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا قر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ مالىمدەدى.

    Незаконные начисления за газовое обслуживание выявили в Талдыкоргане 
    فوتو: ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا 20,5 ميلليون قازاقستاندىقتىڭ 13,1 ميلليونى تابيعي گازبەن قامتىلعان.

    - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، 354 مىڭنان استام ادام تۇراتىن 94 ەلدى مەكەن تابيعي گازعا قوسىلعان. وسى كەزەڭدە 2 مىڭ شاقىرىمنان استام گاز قۇبىرى سالىنىپ، 82 گازبەن جابدىقتاۋ جوباسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان. ال 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردا گازداندىرۋ دەڭگەيى 64,2 پايىزعا جەتكەن نەمەسە 20,5 ميلليون ادامنىڭ 13,1 ميلليونى تابيعي گازعا قول جەتكىزدى، - دەدى سپيكەر.

    سونداي-اق ۆيتسە-مينيستر گازداندىرۋ دەڭگەيى ەڭ جوعارى وڭىرلەرگە توقتالىپ ءوتتى.

    - گازداندىرۋ دەڭگەيى رەسپۋبليكانىڭ باتىس وبلىستارىندا، جامبىل وبلىسىندا، سونداي- اق الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا 90 پايىزدان اسادى. ال الماتى، قىزىلوردا، تۇركىستان، قوستاناي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا بۇل كورسەتكىش 60 پايىزدان 90 پايىزعا دەيىنگى ارالىقتى قۇرايدى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.

    سونىمەن بىرگە قاراعاندى، اقمولا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا بۇل كورسەتكىش 60 پايىزدان تومەن دەڭگەيدە ەكەنىن جەتكىزدى.

    ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىن دامىتۋعا بولىنگەن 27,3 ميلليارد تەڭگە ەسەبىنەن گازداندىرۋ دەڭگەيىن 64,3 پايىزعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسى ارقىلى تاعى 32 مىڭعا جۋىق ادام تابيعي گازعا قول جەتكىزەدى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور