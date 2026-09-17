قازاقستاننىڭ مۇناي قورى قانشا جىلعا جەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى بارلانعان مۇناي قورى قازىرگى ءوندىرۋ قارقىنى ساقتالعان جاعدايدا شامامەن 55 جىلعا جەتەدى. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، ەلىمىزدەگى ءوندىرىپ الۋعا بولاتىن بالانستىق مۇناي قورى 4,26 ميلليارد توننا. بۇدان بولەك، 0,17 ميلليارد توننا بالانستان تىس قور بار.
- قازىرگى ءوندىرۋ قارقىنى ساقتالعان جاعدايدا قازاقستاننىڭ مۇناي قورى شامامەن 55 جىلعا جەتەدى. بۇل ەسەپ 2025-جىلعى 1-قاڭتارداعى قور كولەمى مەن جىلدىق ءوندىرىس كورسەتكىشتەرىنە نەگىزدەلگەن. سونىمەن قاتار ەلدىڭ مۇناي قورى جاڭا كەن ورىندارىن بارلاۋ جانە قولدانىستاعى قورلاردى قايتا باعالاۋ ەسەبىنەن تولىعىپ كەلەدى. سوڭعى بەس جىلدا گەولوگيالىق بارلاۋ، قايتا باعالاۋ جانە جاڭا كەن ورىندارىن مەملەكەتتىك ەسەپكە قويۋ ناتيجەسىندە قور كولەمى 404,7 ميلليون تونناعا ارتقان. ونىڭ 66,4 ميلليون تونناسى العاش رەت مەملەكەتتىك ەسەپكە الىنعان كەن ورىندارىنا تيەسىلى، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمەتىندە.
وسى كەزەڭدە مەملەكەتتىك ەسەپكە العاش رەت 38 كومىرسۋتەك كەن ورنى ەنگىزىلگەن. ناقتىراق ايتقاندا، 2020-جىلى – 8، 2021-جىلى – 10، 2022-جىلى – 8، 2023-جىلى – 7، 2024-جىلى 5 كەن ورنى ەسەپكە قويىلعان.
قازىر قازاقستاندا 190 مۇناي كەن ورنى يگەرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك ەل اۋماعىندا يگەرۋگە جارامدى مۇناي قورىنىڭ كولەمى قانداي ەكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.