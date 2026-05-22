قازاقستاننىڭ استىق ەكسپورتى 11,7 ميلليون تونناعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى قىركۇيەكتەن 2026 -جىلعى 20-مامىرعا دەيىن استىق پەن استىق بالاماسىنداعى ۇن ەكسپورتىنىڭ كولەمى 11,7 ميلليون توننا بولدى.
بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %13,6 عا جوعارى (10,3 ميلليون توننا).
ەكسپورت كولەمىنىڭ ءوسۋى ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن اۋعانستان باعىتتارىندا بايقالدى. اتاپ ايتقاندا، وزبەكستانعا ەكسپورت %39,5 عا ارتىپ، 3,5 ميلليون توننادان 4,8 ميلليون تونناعا جەتتى. قىرعىزستانعا جەتكىزىلىم كولەمى 1,5 ەسەگە ءوسىپ، 297 مىڭ توننادان 457 مىڭ تونناعا دەيىن ۇلعايدى.
سونداي-اق اۋعانستان باعىتى بويىنشا ايتارلىقتاي ءوسىم تىركەلدى، ەكسپورت كولەمى 2,3 ەسەگە ارتىپ، 1,3 ميلليون توننادان 3 ميلليون تونناعا جەتتى. تۇرىكمەنستانعا ەكسپورت %47,7 عا ۇلعايىپ، 130 مىڭ توننادان 192 مىڭ تونناعا دەيىن ءوستى.
قارقىندى ءوسىم قازاقستاندىق استىق ونىمدەرىنە سىرتقى نارىقتاردا سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن، سونداي-اق ەكسپورتتىق لوگيستيكانى دامىتۋ جانە شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ باعىتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى.
