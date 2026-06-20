قازاقستاننىڭ 2026 -جىلعى ماۋسىمداعى ەڭ قىمبات فۋتبولشىلارى: رەيتينگ جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى ءوتىپ جاتقانىمەن، الەمنىڭ وزگە ەلدەرىندە فۋتبول ءومىرى توقتاعان جوق. بەلگىلى ساراپتامالىق اگەنتتىكتەر ويىنشىلاردىڭ ترانسفەرلىك قۇنىن جاڭارتىپ، قازاقستان فۋتبولشىلارىنىڭ دا جاڭا رەيتينگىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
2026 -جىلعى 19-ماۋسىمداعى Transfermarkt پورتالىنىڭ سوڭعى جاڭارتۋىنا سايكەس، قازاقستاننىڭ ەڭ قىمبات فۋتبولشىلارى - «احمات» كلۋبىندا ونەر كورسەتەتىن ماكسيم سامورودوۆ پەن الماتىلىق «قايراتتىڭ» 17 جاستاعى شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ. ەكى ويىنشىنىڭ دا نارىقتىق قۇنى 3 ميلليون ەۋروعا باعالانىپ وتىر.
ماۋسىم ايىنداعى جاڭارتۋدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ماكسيم سامورودوۆتىڭ ترانسفەرلىك قۇنىنىڭ 500 مىڭ ەۋروعا ءوسۋى بولدى. سونىڭ ارقاسىندا ول رەيتينگ كوشىن باستاپ تۇرعان داستان ساتپايەۆپەن تەڭەستى.
ال بۇرىنعى جىلدارى قازاقستاندىق فۋتبولداعى ەڭ قىمبات ويىنشىلار قاتارىندا بولعان ءبىرقاتار فۋتبولشىلاردىڭ باعاسى تومەندەدى.
«قايراتتىڭ» 17 جاستاعى شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە ترانسفەرلىك قۇنىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، ەل فۋتبولىنىڭ ەڭ قۇندى ويىنشىلارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
جاقىندا ماسكەۋلىك «دينامو» كلۋبىنا اۋىسقان 28 جاستاعى باقتيەر زاينۋتدينوۆ جاراقاتتار مەن ويىن دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى قۇنىن جوعالتىپ، 2,5 ميلليون ەۋروعا دەيىن ارزاندادى. بۇل - ونىڭ سوڭعى جىلدارداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشى.
سونداي-اق سانكت-پەتەربۋرگتىڭ «زەنيت» كلۋبىنىڭ قورعاۋشىسى نۇرالى ءالىپتىڭ دە نارىقتىق باعاسى 500 مىڭ ەۋروعا تومەندەپ، 2 ميلليون ەۋرونى قۇرادى.
Transfermarkt نۇسقاسى بويىنشا 2026 -جىلدىڭ ماۋسىمىنداعى ەڭ قىمبات قازاقستاندىق فۋتبولشىلار:
ماكسيم سامورودوۆ («احمات») - 3 ميلليون ەۋرو (وڭ قانات شابۋىلشىسى).
داستان ساتپايەۆ («قايرات») - 3 ميلليون ەۋرو (ورتالىق شابۋىلشى).
باقتيەر زاينۋتدينوۆ («دينامو» ماسكەۋ) - 2,5 ميلليون ەۋرو (سول جاق جانە ورتالىق قورعاۋشى).
نۇرالى ءالىپ («زەنيت») - 2 ميلليون ەۋرو (ورتالىق قورعاۋشى).
يسلام چەسنوكوۆ («حارتس») - 1,2 ميلليون ەۋرو (وڭ قانات شابۋىلشىسى).
بالامالى رەيتينگ
فۋتبولشىلاردىڭ ترانسفەرلىك قۇنىن باعالاۋمەن تەك Transfermarkt قانا ەمەس، سونداي-اق CIES Football Observatory ساراپشىلارى دا اينالىسادى. Transfermarkt ويىنشىلاردىڭ نارىقتىق قۇنىن ساراپشىلار پىكىرى مەن سۇرانىسقا سۇيەنە وتىرىپ باعالاسا، CIES فۋتبولشىنى قارجىلىق اكتيۆ رەتىندە قاراستىرادى.
CIES ادىستەمەسىنە سايكەس، قازاقستاندىق ويىنشىنىڭ جوعارى قۇنعا يە بولۋى ءۇشىن ونىڭ جاسى 21 دەن اسپاۋى جانە كلۋبىمەن كەمىندە ءۇش- ءتورت جىلدىق ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارتى بولۋى قاجەت. مۇنداي جاعدايدا كلۋب فۋتبولشىنى ارزان باعاعا جىبەرۋگە مۇددەلى بولمايدى.
CIES Football Observatory الگوريتمدەرىنە سۇيەنسەك، قازاقستاندىق فۋتبولشىلاردىڭ قۇنى جونىندەگى رەيتينگ Transfermarkt ۇسىنعان تىزىمنەن ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى.
CIES مودەلى كەلىسىمشارتتىڭ مەرزىمىنە، ويىنشىنىڭ جاسىنا، چەمپيوناتتىڭ ەكونوميكالىق تۇراقتىلىعىنا جانە ىقتيمال ساتىپ الۋشى كلۋبتىڭ مارتەبەسىنە باسىمدىق بەرەدى. سوندىقتان قازاقستان فۋتبولىنىڭ نەگىزگى اكتيۆتەرى بۇل رەيتينگتە وزگەشە ورنالاسادى.
2026 -جىلعى ماۋسىمداعى جاڭارتۋلاردىڭ باستى قورىتىندىسى - داستان ساتپايەۆ قازاقستاننىڭ ەڭ قىمبات ءارى ەڭ پەرسپەكتيۆالى فۋتبولشىسى رەتىندە ايقىن كوش باستاپ تۇر. ال كەلىسىمشارتىنىڭ اياقتالۋىنا از ۋاقىت قالعان نەمەسە تۇراقسىز ليگالاردا ونەر كورسەتەتىن ويىنشىلاردىڭ نارىقتىق باعاسى ەداۋىر تومەندەگەن.
CIES نۇسقاسى بويىنشا 2026 -جىلعى ماۋسىمداعى ەڭ قىمبات قازاقستاندىق فۋتبولشىلار
داستان ساتپايەۆ («قايرات») - 7,5 ميلليون ەۋرو
CIES باعالاۋىنشا، ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارتى بار جاس شابۋىلشى ويىنشىلاردىڭ قۇنى ايتارلىقتاي جوعارى بولادى. مۇنداي فۋتبولشىلارعا «بولاشاق الەۋەتى ءۇشىن ۇستەمە باعا» قوسىلادى. وسى فاكتور داستان ساتپايەۆتىڭ رەيتينگتە كوش باستاۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. (ءدال وسى قاعيداتتىڭ ارقاسىندا لامين يامال CIES نۇسقاسى بويىنشا 358 ميلليون ەۋرو كورسەتكىشىمەن الەمدىك رەيتينگتىڭ كوشىن باستاپ تۇر).
ماكسيم سامورودوۆ («احمات») - 4,2 ميلليون ەۋرو
رەسەي پرەمەر-ليگاسىنداعى تۇراقتى ويىن تاجىريبەسى مەن «احماتپەن» جاسالعان ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارت ونىڭ نارىقتىق قۇنىن ارتتىرىپ، CIES رەيتينگىندە جوعارى ورىنعا شىعۋىنا ىقپال ەتتى.
نۇرالى ءالىپ («زەنيت») - 1,8 ميلليون ەۋرو
«زەنيت» سەكىلدى جەتەكشى كلۋبتا ونەر كورسەتكەنىنە قاراماستان، ورتالىق قورعاۋشى پوزيتسياسى، جاسىنىڭ فۋتبولداعى شىڭ كەزەڭىنە جاقىنداۋى جانە ۇزاقمەرزىمدى جاڭا كەلىسىمشارتتىڭ بولماۋى ونىڭ ترانسفەرلىك قۇنىنىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتكەن.
يسلام چەسنوكوۆ («حارتس») - شامامەن 1,5 ميلليون ەۋرو
شوتلانديا پرەمەر-ليگاسى CIES جۇيەسىندە جوعارى باعالاناتىن چەمپيوناتتاردىڭ ءبىرى سانالادى. ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارت پەن بەدەلدى ليگادا ويناۋى يسلام چەسنوكوۆتىڭ قۇنىن تۇراقتى دەڭگەيدە ساقتاپ وتىر.
باقتيەر زاينۋتدينوۆ («دينامو» ماسكەۋ) - شامامەن 1,1 ميلليون ەۋرو
CIES الگوريتمى بويىنشا زاينۋتدينوۆتىڭ باعاسى ايتارلىقتاي تومەندەگەن. بۇعان ءجيى العان جاراقاتتارى، الاڭداعى ويىن ۋاقىتىنىڭ ازايۋى جانە ماسكەۋلىك كلۋبپەن كەلىسىمشارت مەرزىمىنىڭ قىسقارۋى اسەر ەتكەن. سونىڭ سالدارىنان ونىڭ ماتەماتيكالىق نارىقتىق قۇنى Transfermarkt باعالاۋىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 2,5 ەسە تومەن بولىپ وتىر.
ال الەمدىك فۋتبولداعى جاعداي قانداي؟
2026 -جىلعى 19-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا، بەدەلدى Transfermarkt پورتالىنىڭ سوڭعى جاڭارتۋىنا سايكەس، الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبولشىلار قاتارىندا يسپانيالىق لامين يامال («بارسەلونا») مەن نورۆەگيالىق ەرلينگ حولاند («مانچەستەر سيتي») كوش باستاپ تۇر. ەكى ويىنشىنىڭ دا نارىقتىق قۇنى رەكوردتىق 200 ميلليون ەۋروعا باعالانعان.
ماۋسىم ايىنداعى جاڭارتۋلارداعى ەڭ ەلەۋلى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - فرانسيالىق كيليان مباپپە («رەال») قۇنىنىڭ تومەندەۋى بولدى. مادريد كلۋبىنداعى ماۋسىمنىڭ ءساتسىز وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ ترانسفەرلىك باعاسى 180 ميلليون ەۋروعا دەيىن ءتۇسىپ، رەيتينگتە ءۇشىنشى ورىنعا سىرعىدى.
سونىمەن قاتار پورتۋگاليالىق تالانتتار ۆيتينيا مەن جواۋ نيەۆەش ەڭ ۇلكەن ءوسىم كورسەتىپ، ءارقايسىسىنىڭ قۇنى 140 ميلليون ەۋروعا جەتىپ، الەمنىڭ ۇزدىك ون فۋتبولشىسىنىڭ قاتارىنا ەندى.
ال CIES Football Observatory رەيتينگىندە جاعداي وزگەشە. ويىنشىلاردىڭ جاسىن، كەلىسىمشارت مەرزىمىن جانە نارىقتىق الەۋەتىن ەسكەرەتىن بۇل جۇيە بويىنشا لامين يامال ايقىن كوش باستاپ تۇر. ساراپشىلار ونىڭ ترانسفەرلىك قۇنىن 358,1 ميلليون ەۋرو دەپ باعالاپ، الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبولشى رەتىندە تانىدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا كىمگە جانكۇيەر بولاتىنىن جازعانبىز.