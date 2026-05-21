قازاقستاننىڭ 2025-جىلى العان قارىزدارى قايدا جۇمسالعان
استانا. KAZINFORM - جوعارى اۋديتورلىق پالاتا مۇشەسى يۋليا ەنگەل ۇكىمەتتىڭ قارىز ساياساتى ەسكى بورىشتى جاڭا بورىشپەن جابۋعا ويىسىپ بارا جاتقانىن ايتتى.
- رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ سوزىلمالى تاپشىلىعى، «اياقتالماعان» جوبالاردىڭ جوعارى ۇلەسى - وسىنىڭ ءبارى بلوكتىق بيۋجەتتىڭ تولىق كۇشىنە ەنۋىنە مۇمكىندىك بەرمەي جاتىر. قارىز ساياساتى بارعان سايىن وتەماقى سيپاتىنا ىعىسىپ بارادى. ونىڭ باستى باعىتى دامۋ ەمەس، اعىمداعى بيۋجەتتىك تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ. 2025-جىلى جاڭا قارىزداردىڭ جارتىسىنان كوبى قولدانىستاعى قارىزدى قايتا قارجىلاندىرۋعا پايدالانىلدى، - دەدى ج ا پ مۇشەسى ماجىلىستە.
دەگەنمەن ول مەملەكەتتىك بورىشتىڭ ءمانى قاۋىپسىز شەكتەن اسپاعانىن ايتا كەتتى.
- تاۋەكەلدەردىڭ ءبىرشاماسى كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور مەن مەملەكەتتىك كەپىلدىكتەر جۇيەسى ارقىلى قالىپتاسىپ وتىر، - دەيدى ول.
سونداي-اق، ول ۇكىمەتتىڭ تىم وپتيميستىك بولجامدارى بولاشاقتىڭ سالىق بازاسىن سارقيتىنىن ايتتى.