قازاقستاننىڭ 17 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات – 30-ماۋسىمعا قازاقستاننىڭ 17 وڭىرىندە، سونداي-اق استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك-سى حابارلادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، ەلدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا نوسەر جاۋىن، نايزاعاي، بۇرشاق، ەكپىندى جەل جانە اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. سونىمەن قاتار ءورت قاۋپى جوعارى بولادى.
اباي، اقمولا، اقتوبە، شىعىس قازاقستان، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان، باتىس قازاقستان، قوستاناي جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، كۇشتى جەل سوعادى. جەل ەكپىنى سەكۋندىنا 20- 25 مەترگە دەيىن جەتەدى.
الماتى، جەتىسۋ، جامبىل جانە تۇركىستان وبلىستارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينادى. جەكەلەگەن اۋدانداردا بۇرشاق جاۋىپ، شاڭدى داۋىل تۇرۋى مۇمكىن. جەل ەكپىنى 20- 28 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
اتىراۋ مەن ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى ىقتيمال. سينوپتيكتەر 2 شىلدەگە دەيىن مول جاۋىن- شاشىن بولاتىنىن ەسكەرتتى.
قاراعاندى مەن قىزىلوردا وبلىستارىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە ەكپىندى جەل بولجانىپ وتىر. جەل جىلدامدىعى سەكۋندىنا 20-23 مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
اباي، الماتى، جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا كۇن قاتتى ىسيدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى 35+…38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. شىعىس قازاقستاندا مۇنداي ىستىق 5-شىلدەگە دەيىن ساقتالماق.
وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
استانادا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى.
الماتىدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل ەكپىنى 15- 18 م/س-قا جەتىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
شىمكەنتتە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل ەكپىنى 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
وسىعان دەيىن جازعى دەمالىستا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى كۇشەيتىلگەنى تۋرالى جازدىق.