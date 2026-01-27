قازاقستاننىڭ وليمپيادا سپورتشىلارىن Under Armour برەندى كيىندىرەدى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا وليمپيادادا قازاقستان اتىنان شىعاتىن سپورتشىلاردىڭ كيىمىنە ايتىلىپ جۇرگەن سىنعا جاۋاپ بەردى.
- بىزدە شەرۋ فورماسى مەن سپورتتىق فورما بار. بيىل شەرۋ فورماسىن وتاندىق برەند تولىق تەگىن تىككەن. قازىر ايتىلىپ جاتقان سىن-ەسكەرتپەلەردىڭ ءبارى ەسكەرىلدى. الداعى ازيا ويىندارىنا تىگىلەتىن فورماعا كونكۋرس جاريالايمىز. قازىرگى شەرۋ فورماسى سپورتشىلارىمىزعا ۇنادى. سپورت قاۋىمداستىقتارى دا ماقۇلداپ وتىر، - دەدى ول.
ەربول مىرزابوسىنوۆ سپورتشىلاردى كيىندىرۋ ساياساتى وزگەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
- شەرۋ فورماسىنان بولەك سپورتتىق-جاۋىنگەرلىك قۇرال-جابدىق بار. بيىل وسى فورماعا كوپ دۇنيە بايلانىستى ەكەنىن ەسكەرىپ، Under Armour حالىقارالىق برەندىمەن كەلىسىمشارت بەكىتتىك. ول فورمانى سپورتشىلار سايىسقا كيەدى. ءار سپورتشىعا بەرىلەتىن سومكەدە 18 ءتۇرلى سپورتتىق ءونىم بولادى. ول كيىمنىڭ ءبارى بيۋجەتتەن تىس اقشاعا الىنعان. بۇعان دەيىن قىسقى سپورت تۇرلەرىنە باسقا فورما، جازعى سپورت تۇرلەرىنە باسقا فورما تىگىلسە، بيىل سپورت برەندىمەن بىرگە ءار سپورتشىنىڭ گاردەروبىندا قىسقى جانە جازعى سپورت قۇرال-جاراعى بولادى. ال شەرۋ فورماسىنا كەلسەك، جەتىلدىرە تۇسەمىز. جاپونيانىڭ ناگويا قالاسىندا وتەتىن جازعى ازيا ويىندارىنا تىگىلەتىن شەرۋ فورماسىنا اشىق كونكۋرس جاريالانادى، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، موڭعوليانىڭ وليمپيادا فورماسى تاعى دا قازاقستاندىق جەلى قولدانۋشىلارىن تامسانتقان بولاتىن.