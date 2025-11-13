قازاقستاننىڭ تۋريستىك قىزمەتتەر ەكسپورتى جارتى جىلدا 18 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى 6 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۋريستىك قىزمەتتەر ەكسپورتىنىڭ ۇلەسى 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 18 پايىزعا ءوستى جانە 1,3 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
بۇل رەتتە ەلىمىزگە قىتايدان كەلۋشىلەردەن تۇسكەن كىرىس 50 پايىزعا ارتىپ، 192 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
«Kazakh Tourism» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، 2024-جىلى تۋريستىك قىزمەتتەر ەكسپورتى 2,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
- تۋريزم ەل ەكونوميكاسىنا ۆاليۋتا اكەلەدى. قىتايدان كەلگەن قوناق يۋان، گەرمانيادان كەلگەن تۋريست ەۋرو جۇمسايدى. بۇل - ءبىزدىڭ تۋريستىك قىزمەتتەرىمىزدىڭ تىكەلەي ەكسپورتى. تۋريزمنىڭ جالپى ۇلتتىق ونىمدەگى ۇلەسى كوپ ەمەس. دامىعان ەلدەردە بۇل كورسەتكىش ج ءى ءو 10 پايىزعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن، ال اقشالاي تۇردە 20-30 ميلليارد ا ق ش دوللار بولادى. سوندىقتان كىرۋ تۋريزمىن دامىتۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - شەتەلدەن پايدا اكەلۋ جانە ونى حالىققا، جەرگىلىكتى بيزنەسكە تيگىزۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى Kazakh Tourism باسشىسى.
دانيەل سەرجان ۇلى سالانىڭ باعىتتارى اراسىنداعى ايىرماشىلىقتى دا اتاپ ءوتتى. ىشكى تۋريزم ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعى مەن قالپىنا كەلۋىنە ىقپال ەتەتىن الەۋمەتتىك اسپەكت رەتىندە قاراستىرىلادى.
«ىشكى تۋريزم الەۋمەتتىك باعىت رەتىندە قاراستىرىلادى. نەگە؟ سەبەبى ادامدارعا دەمالۋ مەن رەكرەاتسيا قاجەت. بۇل جۇمىستاعى ەڭبەك دەمالىسى كەزىندە كۇش-قۋاتتى قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگى. سوندىقتان تۇرعىندار الاكولگە، بالقاشقا بارىپ دەمالادى»، - دەپ قوستى دانيەل سەرجان ۇلى.
