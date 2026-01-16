قازاقستاننىڭ تۇڭعىش باس ءمۇفتيى ومىردەن ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ تۇڭعىش باس ءمۇفتيى، قۇرمەتتى ءمۇفتي راتبەك قاجى نىسانباي ۇلى دۇنيە سالدى.
قارالى حاباردى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى.
راتبەك قاجى نىسانباي ۇلى 1940 -جىلى 14- قاراشادا دۇنيەگە كەلگەن. كورنەكتى ءدىني قايراتكەر. قازاقستان مۇسىلماندارىنىڭ تۇڭعىش باس ءمۇفتيى. قازاق مەملەكەتتىك ساۋلەت-قۇرىلىس اكادەمياسىنىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى، بەلگىلى عالىم.
بۇحاراداعى «مير- اراب» مەدرەسەسىن جانە بۇحار پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىن بىتىرگەن. ليۆيا ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدىني ءبىلىم العان.
اشىق دەرەككوزدەردە ول باس ءمۇفتي بولعان كەزدە ەلىمىزدەگى مەشىتتەر سانى 1,5 مىڭعا دەيىن كوبەيگەنى ايتىلادى. الماتىدا باس مەشىت سالىندى. ونىڭ باستاماسىمەن يسلام ۋنيۆەرسيتەتى، جامبىل وبلىسىنىڭ مەركى اۋىلىندا مەدرەسە اشىلدى، «يسلام الەمى» جانە «شاپاعات- نۇر» ءدىني جۋرنالدار شىعا باستادى.