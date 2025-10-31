قازاقستاننىڭ تاۋ-كەن سالاسىنا قانداي ينۆەستورلار كەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ KGIR-2025 جاھاندىق ينۆەستيتسيالار دوڭگەلەك ۇستەلىندە ەلىمىزدىڭ تاۋ-كەن سالاسىنا قانداي ينۆەستورلار كەلىپ جاتقانىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2018 -جىلى «جەر قويناۋى تۋرالى» كودەكسكە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر ينۆەستورلار ءۇشىن زاڭنامانى جەڭىلدەتتى.
- بىلتىردان بەرى كانادالىق Teck Resources, Quantum First, B2Gold سياقتى جاڭا كومپانيالار قازاقستان نارىعىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ال جاقىندا گونكونگتىق Jiaxin Mining كومپانياسى IPO عا شىعىپ، 150 ميلليون دوللاردان استام قارجى تارتتى. ونىڭ ءبارىن قازاقستانداعى ۆولفرام وندىرىسىنە سالادى. بۇل ءبىرىنشى كەيس، الداعى ۋاقىتتا مۇنداي كەيستەردىڭ سانى ارتادى دەپ سەنەمىن، - دەدى ر. بەكتۇروۆ تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر امەريكالىق ينۆەستورلارمەن دە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قازاقستاندا جاڭا كەن ورىندارى جەتەرلىك. سول جوبالارعا كاپيتال تارتۋ كەرەك، ياعني تاۋەكەل الاتىن ينۆەستورلاردى تارتۋ كەرەك. جاڭا Zijin Mining Group كومپانياسىنىڭ گونكونگتاعى وكىلدەرىمەن كەزدەستىم. ولار جۋىردا RG Gold كومپانياسىن ساتىپ الدى. قازىر Zijin Mining شامامەن 30 ميلليارد دوللارعا باعالاندى. بۇل دا ەلىمىزدىڭ تاۋ-كەن سالاسىنا جاڭا ينۆەستورلاردىڭ كەلۋىنە مۇمكىندىك اشادى، - دەدى ا ءو ح و باسشىسى.