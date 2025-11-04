قازاقستاننىڭ سىرتقى مەملەكەتتىك بورىشى 15,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى
استانا. قازاقپارات – 10 ايدىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ مەملەكەت كەپىلدىك بەرەتىن بورىشىنىڭ جالپى كولەمى 35 تريلليون 503 ميلليارد 738 ميلليون تەڭگەگە نەمەسە 64 ميلليارد 695 ميلليون دوللارعا جەتكەن. ال 1-قاڭتاردا بۇل كورسەتكىش 60 ميلليارد 813 ميلليون تەڭگە بولعان ەدى.
قارجى مينيسترلىگى تاراتقان ستاتيستيكادا سىرتقى قارىزدىڭ جالپى سوماسى 10 ايدىڭ ىشىندە قالاي قۇبىلعانى دا كورسەتىلگەن.
1-قاڭتاردا سىرتقى قارىز كولەمى 15 ميلليارد 872 ميلليون دوللار (8 تريلليون 309 ميلليارد 719 ميلليون تەڭگە) بولسا، 1-قازاندا بۇل كورسەتكىش 15 ميلليارد 908 ميلليون دوللارعا (8 تريلليون 730 ميلليارد 379 ميلليون تەڭگە) جەتكەن.
سىرتتان قاراعاندا سىرتقى بورىشتىڭ جالپى سوماسى ايتارلىقتاي وسپەگەنىن كورۋگە بولادى. ءبىراق بۇل قازاقستان 10 ىشىندە سىرتتان ايتارلىقتاي قارىز تارتقان جوق دەگەن ءسوز ەمەس. كەيبىر قارىزداردىڭ ءبىر بولىگىن جاۋىپ، ەسەسىنە كەيبىر قارجى ينستيتۋتتارىنان بورىشتى بەلسەندى تارتقان. مىسالى، حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى، (3 ميلليارد 665 ميلليون دوللار)، ازيا دامۋ بانكى، 1 ميلليارد 465 ميلليون دوللار)، ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى (65 ميلليون دوللار) يسلام دامۋ بانكى (49 ميلليون دوللار)، جاپون حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگى (149 ميلليون دوللار) سياقتى قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ الدىنداعى قارىزىن ءىشىنارا ازايتسا، گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ كرەديت اگەنتتىگى (5 ميلليون دوللار) مەن شەتەلدىك كوممەرتسيالىق بانكتەر (200 ميلليون دوللار) الدىنداعى بورىشى جىل باسىنداعى دەڭگەيدە ساقتالعان.
ال ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى (909 ميلليون دوللار)، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكسپورتتىك-يمپورتتىك بانكى (214 ميلليون دوللار) الدىنداعى قارىزى مەن ەۋرووبليگاتسيالار (8 ميلليارد 463 ميلليون دوللار)، رەسەي نارىعىندا ورنالاستىرىلعان مەملەكەتتىك قۇندى قاعازدار (725 ميلليون دوللار) كولەمى ارتا تۇسكەن.
بۇل جەردە قارجى مينيسترلىگى سىرتقى قارىز رەتىندە مەملەكەت كەپىلدىك بەرگەن بورىشتاردى عانا ەسەپكە الىپ وتىرعانىن ايتۋ كەرەك. ايتپەسە حالىقارالىق ەسەپتەۋلەردە ەلدىڭ سىرتقى بورىشى 170 ميلليارد دوللاردان اسقانى تۋرالى دەرەكتەر ايتىلىپ ءجۇر. ۇلتتىق بانكتىڭ باعالاۋى بويىنشا دا ەلدىڭ سىرتقى قارىزى 172 ميلليارد 654 ميلليون دوللارعا جەتكەن.
بۇعان دەيىن دە قازاقستان قانداي قارجى ينستيتۋتتارىنا قانشا قارىز ەكەنىن جازعان ەدىك.