قازاقستاننىڭ سەنىمدى قۇرىلىس كومپانيالارى مەن ينۆەستورلارى كەلگەنىن قالايمىز - الەكساندر ۆۋچيچ
استانا. KAZINFORM - الەكساندر ۆۋچيچ قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، بەلگراد استانامەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سەربيا پرەزيدەنتى قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ ورتاق جوبالارعا، اسىرەسە، قۇرىلىس سالاسىنا قوسار ۇلەسىن ارتتىرۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
- ءبىز قازاقستان ۇسىنعان ءبىرقاتار باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ءازىرمىز. بۇل سەربيادا عانا ەمەس، ەۋروپانىڭ اتالعان ايماعىنداعى ماڭدايالدى جوبالار بولماق. سونداي-اق قازاقستاندىق SCAT كومپانياسىنا اۋە كەڭىستىگىندە بەسىنشى دەڭگەيلى ەركىندىك بەرۋ ماسەلەسى ءالى شەشىمىن تاپقان جوق. ورتاق ءىس-قيمىل ارقىلى اتالعان ماسەلەنى شەشە الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن. سەربياعا قازاقستاننىڭ سەنىمدى قۇرىلىس كومپانيالارى مەن ينۆەستورلارى كەلگەنىن قالايمىز. بۇل ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن جاقسارتىپ قانا قويماي، ءوزارا مادەني، تۋريستىك بايلانىستاردى جانداندىرۋعا دا سەپتىگىن تيگىزەدى. ءوز تاراپىمىزدان ءسىزدىڭ ەلىڭىزدىڭ ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالعىسى كەلەتىن سەربيالىق كاسىپكەرلەردى ىنتالاندىرۋعا بارىنشا كۇش-جىگەر جۇمىلدىرامىز، - دەدى الەكساندر ۆۋچيچ.
سەربيا پرەزيدەنتى قورعانىس ونەركاسىبى، جاساندى ينتەللەكت، دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى سەكىلدى باعىتتاردا ءوزارا ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا زور الەۋەت بار ەكەنىنە نازار اۋداردى.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنداعى جەتىستىكتەردى جوعارى باعالاپ، مۇنى الەمدەگى ءوسىپ-وركەندەۋدىڭ ۇلگىسى دەپ اتادى.
كەلىسسوز بارىسىندا ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى تاقىرىپتار، اتاپ ايتقاندا، ساۋدا-ينۆەستيتسيا، كولىك-لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، اسا ماڭىزدى مينەرالدار، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، قۇرىلىس جانە تۋريزم سالالارىنداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن سەربيا بەيبىت اتوم ەنەرگەتيكاسى بويىنشا تاجىريبە الماسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىراتىنى تۋرالى جازدىق.