قازاقستاننىڭ ەڭ سۇلۋ بوكسشىسى ۇلكەن جەكپە-جەككە دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تانىمال بوكسشى بالاۋسا مۇزدىمان الداعى ۋاقىتتا وتەتىن ماڭىزدى جەكپە-جەگى تۋرالى جازدى.
بۇرىن ايەلدەر قۇراماسىنىڭ ساپىندا ەل نامىسىن قورعاعان سپورتشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ءۇن قاتتى. ول ءۇندىستان وكىلى مامتا سينگحكە قارسى وتكەن سوڭعى كەزدەسۋىنەن سۋرەتتەر جاريالاپ، ءدال سول جەكپە-جەكتە تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭىسكە جەتكەنىن ەسكە سالدى.
«جاقىندا ۇلكەن جەكپە-جەك كۇتىپ تۇر»، - دەپ جازدى بالاۋسا مۇزدىمان.
كاسىپقوي بوكستا «قازاقستاننىڭ ەڭ سۇلۋ بوكسشىسى» اتانعان بالاۋسا مۇزدىمان الداعى جوسپارلارىمەن ءبولىستى. ول كەلەسى بەس جىلدا بەس چەمپيوندىق بەلبەۋدى يەمدەنۋدى كوزدەپ وتىر.
«بەس جىل ىشىندە بەس بەلبەۋدىڭ يەسى بولامىن دەپ سەنەمىن. ءتىپتى ءبىر ەمەس، ەكى سالماقتا الەم چەمپيونى اتانۋ جوسپاردا بار. سەبەبى قىزدار اراسىندا سالماق ايىرماشىلىعى شامامەن 1,5-2 كەلى عانا، سوندىقتان ءبىر سالماقتان ەكىنشىسىنە اۋىسۋ اسا قيىن ەمەس. بۇل مەنىڭ قولىمنان كەلەدى دەپ ويلايمىن»، - دەدى ول ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا.