    11:24, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ قورعانىس ءمينيسترى قىتاي ەلشىسىمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگىندە قورعانىس ءمينيسترى اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلينمەن كەزدەسۋى ءوتتى.

    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

    ق ر قورعانىس مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋگە قىتاي تاراپىنان ق ح ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى اسكەري اتتاشە اپپاراتىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىستى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ اعىمداعى جانە پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى جونىندە پىكىر الماستى، سونداي-اق اسكەري ءبىلىم بەرۋ، اسكەري جانە اسكەري-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

    وسىعان دەيىن اسكەري ينستيتۋتتا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپارات ماماندارىن دايارلايتىن مەكتەپ اشىلعانى تۋرالى جازدىق.

    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

     

