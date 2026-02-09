قازاقستاننىڭ قورعانىس ءمينيسترى قىتاي ەلشىسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگىندە قورعانىس ءمينيسترى اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلينمەن كەزدەسۋى ءوتتى.
ق ر قورعانىس مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋگە قىتاي تاراپىنان ق ح ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى اسكەري اتتاشە اپپاراتىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ اعىمداعى جانە پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى جونىندە پىكىر الماستى، سونداي-اق اسكەري ءبىلىم بەرۋ، اسكەري جانە اسكەري-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
وسىعان دەيىن اسكەري ينستيتۋتتا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپارات ماماندارىن دايارلايتىن مەكتەپ اشىلعانى تۋرالى جازدىق.