قازاقستاننىڭ قاي وڭىرىندە ايەلدەر كوپ
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ايەلدەر سانى 10488074 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ولاردىڭ جاسى بويىنشا ۇلەسى مىناداي: 0-15 جاس - 29,1 پايىز، 16-60 جاس - 55,5 پايىز، ال 61 جاستان جوعارى - 15,4 پايىز. ايەلدەردىڭ ورتاشا جاسى - 34,1 جاس، ال كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 79,4 جىل.
ايماقتار بويىنشا ەڭ كوپ ايەلدەر سانى
الماتى قالاسىندا - 1,2 ميلليون
تۇركىستان وبلىسىندا - 1 ميلليون
استانا قالاسىندا - 803,5 مىڭ
الماتى وبلىسىندا - 778,5 مىڭ
ەڭبەك نارىعىندا ايەلدەر
قازاقستاندا جۇمىسپەن قامتىلعان حالىق اراسىنداعى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 48 پايىز قۇرايدى، ياعني شامامەن 4,4 ميلليون ايەل. جالدامالى جۇمىسشىلار اراسىنداعى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 50 پايىز شاماسىندا بولسا، ءوز بەتىنشە جۇمىسپەن قامتىلعاندار اراسىندا بۇل كورسەتكىش 45 پايىزعا تەڭ.
جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەردىڭ سالالار بويىنشا ۇلەسى:
ءبىلىم بەرۋ - 20 پايىز
ساۋدا - 19 پايىز
دەنساۋلىق ساقتاۋ - 10 پايىز
جەكە كاسىپكەرلەر اراسىنداعى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 50,8 پايىز قۇرايدى. ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەر 35-44 جاس ارالىعىندا، ولاردىڭ سانى 1,3 ميلليون ادامعا جەتەدى.
