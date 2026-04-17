قازاقستاننىڭ قاي وڭىرلەرىندە قۇرىلىس قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى قاڭتار-ناۋرىزدا ورىندالعان قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمى 14,8 پايىزعا ءوسىپ، 1 231,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بيۋرونىڭ مالىمەتىنشە، قۇرىلىس جۇمىستارى كولەمىنىڭ ءوسۋى نەگىزىنەن قۇرىلىس نىساندارىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ ۇلعايۋىمەن (37,5 پايىزعا) بايلانىستى.
- ورىندالعان قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ (قىزمەتتەرىنىڭ) تۇرلەرى بويىنشا ەڭ ۇلكەن ۇلەس اۆتوموبيل جانە تەمىرجول جولدارىن، سونداي-اق مەتروپوليتەندى سالۋ جۇمىستارىنا (جالپى كولەمنىڭ 25,5 پايىز)، تۇرعىن ەمەس عيماراتتار (22 پايىز) مەن تۇرعىن ۇيلەر (11,6 پايىز) قۇرىلىسىنا تيەسىلى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وڭىرلىك بولىنىستە قۇرىلىس جۇمىستارى كولەمىنىڭ ءوسۋى رەسپۋبليكانىڭ 16 وڭىرىندە بايقالدى.
ايتارلىقتاي ءوسىم:
ۇلىتاۋ وبلىسىندا (2 ەسە) ،
جامبىل وبلىسىندا (52,7 پايىز)،
پاۆلودار وبلىسىندا (26,6 پايىز)،
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا (23,1 پايىز)،
قىزىلوردا وبلىسىندا (22 پايىزعا)،
باتىس قازاقستان وبلىسىندا (17,4 پايىزعا)،
تۇركىستان وبلىسىندا (17,4 پايىز)،
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا (15,9 پايىز)،
شىمكەنت (49,2 پايىز)،
الماتى قالالارىندا (22,7 پايىز) تىركەلگەن.
2026-جىلعى قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن جاڭا نىسانداردىڭ جالپى الاڭى 4 846,9 مىڭ شارشى مەتر بولدى. تۇرعىن ءۇيدىڭ جالپى الاڭى 2025-جىلعى قاڭتار-ناۋرىزبەن سالىستىرعاندا 3,8 پايىزعا ءوسىپ، 3869,4 مىڭ شارشى مەترگە جەتتى.
بۇدان بۇرىن ەلىمىزدە قۇرىلىس كۇردەلىلىگىن باعالاۋدىڭ جاڭا ولشەمشارتتارى بەكىتىلگەنىن جازدىق.