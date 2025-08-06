قازاقستاننىڭ مىسىرداعى ەلشىلىگى: قاماۋعا الىنعان ستۋدەنتتەرگە كومەك كورسەتىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مىسىرعا وقۋعا تۇسۋگە بارىپ، قاماۋعا الىنعان قازاقستان ازاماتتارىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مىسىرداعى ەلشىلىگى قاماۋعا الىنعان قازاقستاندىقتارعا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىپ جاتىر. جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بايلانىس ورناتىپ، ماسەلەنىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر. رەسمي جاۋاپ كەلىپ تۇسكەن جاعدايدا، قاماۋعا الىنعانداردىڭ تۋىسقاندارىنا ءتيىستى اقپارات جەتكىزىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو مىسىردا وقيتىن ستۋدەنتتەر وقۋ ۆيزالارىن الۋ جانە جاڭارتۋ كەزىندە بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەرگە تاپ بولاتىنىن راستادى.
- اتاپ ايتقاندا، ۆيزانى جاڭارتۋ مەرزىمى 4-5 ايعا دەيىن سوزىلىپ، كوشى-قون ەرەجەلەرىنىڭ بۇزىلۋىنا الىپ كەلۋى مۇمكىن. اتالعان ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن قازاقستاننىڭ مىسىرداعى ەلشىلىگى جەرگىلىكتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جانە ءتيىستى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلىعىمەن كەلىسسوزدەر وتكىزىپ جاتىر. مىسىر تاراپى بۇل ماسەلەنى وڭتايلى شەشۋگە بەيىلدىلىگىن راستادى، - دەپ اتالىپ وتكەن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا الەۋمەتتىك جەلىدە مىسىرعا ءدىني ءبىلىم الۋعا بارعان قازاقستاننىڭ 15 ازاماتىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى پاتەردەن الىپ كەتكەنى جونىندە اقپارات تارادى. مىسىرعا وقۋعا تۇسۋگە ساپارلاعاندار باستاپقىدا تۋريستىك ۆيزامەن بارادى ەكەن. سونىمەن قاتار، وقۋعا تۇسۋگە بارعان قازاقستان ازاماتتارىن پوليتسيانىڭ ۇستاپ الىپ كەتۋى وقيعالارى ءجيى كەزدەسەتىنى ايتىلىپ وتىر.
وسىعان دەيىن پەتروپاۆلدان مىسىر ەلىنە تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلاتىنى تۋرالى جازدىق.