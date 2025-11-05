قازاقستاننىڭ مۇناي ەكسپورتى ءبىر جىلدا 2,2 ميلليون تونناعا ارتقانمەن، تابىسى 3,1 ميلليارد دوللارعا كەمىگەن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 9 ايدا ەكسپورتتاعان مۇناي كولەمى بىلتىرعى 9 ايمەن سالىستىرعاندا 2,2 ميلليون تونناعا ارتقانمەن، تۇسكەن اقشا 3,1 ميلليارد دوللارعا كەمىگەن.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ رەسمي مالىمەتى بويىنشا، قازاقستان 2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا 29 ميلليارد 696 ميلليون 184,9 مىڭ دوللارعا 56 ميلليون 40,3 مىڭ توننا شيكى مۇناي ەكسپورتتاعان. ونىڭ 7,4 ميلليون تونناسى قىركۇيەك ايىنا تيەسىلى.
بيىلعى 9 ايدىڭ كورسەتكىشى 2024 -جىلعى 9 ايدىڭ كورسەتكىشىنەن 2,2 ميلليون توننا كوپ ەكەنىن دە ايتا كەتۋ كەرەك. ءبىراق بىلتىر ساتقان مۇنايدىڭ كولەمى از بولعانىمەن تۇسكەن اقشا بيىلعىدان كوپ بولعان.
ناقتى ايتساق، 2024 -جىلدىڭ قاڭتار- قىركۇيەك ارالىعىندا 32 ميلليارد 829 ميلليون 748,06 مىڭ دوللارعا 53 ميلليون 811,9 مىڭ توننا مۇناي ەكسپورتتالعان بولاتىن.
بيىل ەكسپورتتالعان 56 ميلليون توننا شيكى مۇنايدىڭ 1,4 ملن تونناسى گەرمانياعا، 3,7 ميلليون گرەكياعا، 2 ميلليون يسپانياعا، 22 ميلليون يتالياعا، 2,7 ميلليون قىتايعا، 7,7 ميلليون نيدەرلاندىعا، 3,8 ميلليون رۋمىنياعا، 1,1 ميلليون سينگاپۋرگە، 2 ميلليون تۇركياعا، 3,7 ميلليون فرانسياعا، 1,4 ميلليون شۆەيتسارياعا جونەلتىلگەن. سونىڭ ىشىندە گەرمانياعا جونەلتىلگەن شيكى مۇناي كولەمى بىلتىرعى 9 ايدىڭ كورسەتكىشىمەن سالىستىرعاندا 221,4 مىڭ توننا، يسپانياعا 698,2 مىڭ توننا، قىتايعا 226,3 مىڭ توننا، نيدەرلاندىعا 2,2 ميلليون توننا، رۋمىنياعا 798,8 مىڭ توننا، تۇركياعا 583,4 مىڭ توننا ارتقان.
ال گرەكيا (-122,1 مىڭ توننا)، يتاليا (-965,4 مىڭ توننا)، سينگاپۋر (-199,6 مىڭ توننا)، فرانسيا (-354,5 مىڭ توننا)، شۆەيتساريا (-137,2 مىڭ توننا) قازاقستان مۇنايى يمپورتىن بىلتىرعى 9 ايعا قاراعاندا ءبىرشاما كەمىتكەن.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ مۇناي ەكسپورتىندا يتاليانىڭ ۇلەسى 42 پايىزدان اسقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي