قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كيىمدەرى سەۋلدە ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋعىزدى
سەۋل. KAZINFORM - ورتالىق ازيا مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى دوستىق كۇنىنە وراي وتكەن ءىس-شارا اياسىندا ءداستۇرلى كيىمدەر كورسەتىلىمى ۇيىمداستىرىلىپ، ءوڭىر ەلدەرى مەن كورەيانىڭ مادەني الۋان تۇرلىلىگى مەن باي شىعارماشىلىق داستۇرلەرى كورسەتىلدى. بۇل تۋرالى ءسىم ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارا ورتالىق ازيا مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى دوستىق قاۋىمداستىعىنىڭ قولداۋىمەن ورىن الدى. سالتاناتتى راسىمگە قاۋىمداستىق پرەزيدەنتى لي وك ريەن، ازيا مادەني ورتالىعىنىڭ پرەزيدەنتى كيم سانگ ۋك، ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ديپلوماتتارى، ىسكەر توپتاردىڭ وكىلدەرى جانە شىعارماشىلىق ۇجىمدار قاتىستى.
قۇتتىقتاۋ سوزىندە قازاقستان ەلشىسى نۇرعالي ارىستانوۆ ورتالىق ازيا مەن كورەيا اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ول ونەر، مۋزىكا جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالار ەلدەر اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن باسا ايتتى.
- قازاق ديپلوماتى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىنداعى نەگىزگى باعىتتارمەن تانىستىرىپ، جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ باستاماسىنا، سونداي-اق كرەاتيۆتى يندۋسترياعا وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. ەلشى بيىل كورەيادا تانىستىرىلاتىن «الاتاۋ سيتي» جوباسىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ سمارت-قالالاردى دامىتۋداعى، جاسىل باستامالاردى ىلگەرىلەتۋدەگى جانە تۋريزمدى وركەندەتۋدەگى ءرولىن ەرەكشە اتادى. 2025 -جىلعى شىلدەدە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورەيا پرەزيدەنتى لي جە ميەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ بارىسىندا ساۋدا جانە ينۆەستيسيالىق ىنتىماقتاستىققا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، جان-جاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوز كەزەگىندە قاۋىمداستىق پرەزيدەنتى لي وك ريەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ باي مادەنيەتى، وزىندىك داستۇرلەرى مەن سان قىرلى مۋزىكاسى كورەيادا جىلى قابىلدانىپ، ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋعا ىقپال ەتىپ جاتقانىن تىلگە تيەك ەتتى.
قازاقستاننان «Tarbiya» برەندىنىڭ ۇلتتىق كوستيۋمدەر توپتاماسى تانىستىرىلدى. بۇل توپتاما ءداستۇرلى ەلەمەنتتەر مەن زاماناۋي ەستەتيكانى ۇيلەستىرىپ، كورەيلىك كورەرمەندەردى ءتانتى ەتتى جانە جوعارى باعاعا يە بولدى.
كورسەتىلىم ورتالىق ازيا مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى حالىقتارىن ودان ءارى جاقىنداستىرۋعا ىقپال ەتەتىن تابىستى ىنتىماقتاستىق پەن مادەني الماسۋدىڭ جارقىن ۇلگىسىنە اينالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋ تۇرعىندارى ۇلتتىق كيىمنەن الەمدىك رەكورد ورناتقان بولاتىن.