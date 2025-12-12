قازاقستاننىڭ كينوتۋىندىلارى نورۆەگيا استاناسىندا كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - «قازاق كينوسىنىڭ كۇندەرى» اياسىندا وسلودا كورەرمەندەرگە «جاۋجۇرەك مىڭ بالا»، «انا تۋرالى اڭىز» جانە «رايونى» فيلمدەرى ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
2025 -جىلعى 19-قاراشا مەن 11- جەلتوقسان ارالىعىندا قازاقستاننىڭ نورۆەگياداعى ەلشىلىگى شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاقفيلم» ۇلتتىق كينوستۋدياسىمەن بىرلەسىپ، وسلو قالاسىندا «قازاق كينوسىنىڭ كۇندەرىن» ۇيىمداستىردى.
باعدارلاما اياسىندا وتاندىق فيلمدەر — «جاۋجۇرەك مىڭ بالا»، «انا تۋرالى اڭىز» جانە «رايونى» كورسەتىلدى.
كورسەتىلىمدەر نورۆەگيا استاناسىنىڭ ورتالىعىندا ورنالاسقان بەلگىلى مادەني ورتالىقتاردىڭ ءبىرى — Cinemateket (Norsk Filminstitutt) كينوتەاترىندا ءوتتى.
كينوكورسەتىلىمدەردىڭ تۇجىرىمداماسى قازاقستان تاريحىن ءار ءتۇرلى كەزەڭدەردە - مەملەكەتتىك قالىپتاسۋ داۋىرىنەن باستاپ قازىرگى الەۋمەتتىك شىندىقتارعا دەيىن - كورسەتۋ يدەياسىنا نەگىزدەلدى.
كورسەتىلىمدەرگە نورۆەگيانىڭ رەسمي، ىسكەر جانە قوعامدىق توپتارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ستۋدەنتتەر، ديپلوماتيالىق ميسسيا قىزمەتكەرلەرى جانە قازاق دياسپوراسى قاتىستى.
ءىس-شارا جەرگىلىكتى كورەرمەندەردىڭ قازاقستان تاريحىنا، ونىڭ مادەني داستۇرلەرى مەن قازىرگى قوعامىنا دەگەن شىنايى قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ديالوگتى دامىتۋداعى مۇنداي ءىس- شارالاردىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ كورسەتتى.
- قازاق كينوسىنىڭ كۇندەرىن وتكىزۋ قازاقستان مەن نورۆەگيا اراسىنداعى مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ماڭىزدى شارالاردىڭ ءبىرى بولىپ، ەلدەرىمىز اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردىڭ نىعايۋىنا سەرپىن بەردى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن ءدال وسىنداي شارا مادريدتە وتكەن ەدى. وندا رەجيسسەر ەرنار نۇرعاليەۆتىڭ «العا» جانە رەجيسسەر فارحاد ءشارىپوۆتىڭ «سحەما» فيلمدەرى كورسەتىلدى.