قازاقستاننىڭ كەي وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 28 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 2026 -جىلعى 24-26-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، باتىس، وڭتۇستىك، وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە، سونداي-اق جەكەلەگەن كۇندەرى سولتۇستىك پەن شىعىستا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
ەلدىڭ ءبىرقاتار ايماقتارىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانادى. كۇندىز باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە نايزاعاي ويناپ، شاڭدى داۋىل تۇرىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا كوكتايعاق ساقتالادى.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى
- باتىستا 13+…23+ گرادۋس،
- سولتۇستىك پەن شىعىستا 9+…14+ گرادۋس،
- ورتالىقتا 10+…22+ گرادۋس،
- وڭتۇستىكتە 18+…28+ گرادۋس،
- وڭتۇستىك- شىعىستا 12+…22+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.