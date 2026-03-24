    09:30, 24 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ كەي وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 28 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 2026 -جىلعى 24-26-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    فوتو: Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، باتىس، وڭتۇستىك، وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە، سونداي-اق جەكەلەگەن كۇندەرى سولتۇستىك پەن شىعىستا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.

    ەلدىڭ ءبىرقاتار ايماقتارىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانادى. كۇندىز باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە نايزاعاي ويناپ، شاڭدى داۋىل تۇرىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا كوكتايعاق ساقتالادى.

    كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى

    - باتىستا 13+…23+ گرادۋس،

    - سولتۇستىك پەن شىعىستا 9+…14+ گرادۋس،

    - ورتالىقتا 10+…22+ گرادۋس،

    - وڭتۇستىكتە 18+…28+ گرادۋس،

    - وڭتۇستىك- شىعىستا 12+…22+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.

