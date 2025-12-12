قازاقستاننىڭ كۇي قورىنا التاي، تارباعاتاي جانە ىلە قازاقتارىنىڭ 160 تۋىندىسى قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك كۇنى قارساڭىندا ەلىمىزدىڭ كۇي قورى شەتەلدەگى قازاقتار اراسىندا ساقتالعان قوماقتى قازىنامەن تولىقتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
استانادا ەلىمىزدىڭ ءار تۇكپىرىنەن جينالعان 18 كۇيشى باس قوستى. ولاردىڭ ءبارى - شەتەلدەن كوشىپ كەلگەن قانداستار. التاي، تارباعاتاي جانە ىلە ايماقتارى - كۇي ونەرى مەكتەبى نەگىزىندەگى 160 تان استام كۇيدى قازاق راديوسى التىن قورىنا جازىپ السا، «اباي» تەلەارناسى كۇي ونەرىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان «قوس القا» باعدارلاماسى جوبانىڭ ءۇش ءبولىمىن وسى ءۇش وڭىرگە ارنادى.
- «اباي» تەلەارناسى قولعا العان جاڭا جوبا - «قوس القا» باعدارلاماسى حالقىمىزدىڭ كۇي قازىناسىن ناسيحاتتاپ، بولاشاق ۇرپاققا جەتكىزۋگە باعىتتالعان. سونىمەن بىرگە جاس تالانتتاردى، ورىنداۋشىلاردى ەلگە تانىستىرامىز. جوبادا كۇي ماماندارى ساراپشى بولا وتىرىپ، كۇيدىڭ تاريحى، بولمىسى، ورىنداۋ شەبەرلىگى، سونىمەن بىرگە كۇيدىڭ زەرتتەلۋى جايىندا پىكىرلەرىمەن بولىسەدى. ءار شىعارىلىم قازاقتىڭ ءار كۇي مەكتەبىنە ارنالادى. ءبىز بۇعان دەيىن باتىس كۇيشىلىك مەكتەبىن، جەتىسۋ كۇيشىلىك مەكتەبىن، ارقا كۇيشىلىك مەكتەبىن تۇسىردىك. جوبانىڭ 3 ءبولىمىن التاي، تارباعاتاي جانە ىلە كۇي مەكتەپتەرىنە ارناپ وتىرمىز، - دەيدى «اباي» تەلەارناسىنىڭ پروديۋسەر- رەداكتورى گاۋھار تولەكباي.
كوپ جىلدان بەرى قازاق حالقىنىڭ مۇراسىن، ۇلتتىق ونەردى ناسيحاتتاپ كەلە جاتقان كۇيشى، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى سارسەنعالي ءجۇزباي قازاق راديوسىنىڭ التىن قورى تاپتىرماس قۇندى مۇرامەن تولىققانىن ايتتى.
- ءبىز بىلمەيتىن، ءسىز بىلمەيتىن كۇيلەردىڭ ۇلگىلەرىن وسى جولى جازىپ الدىق. ونەرى اتادان بالاعا جالعاسقان داۋلەسكەر كۇيشىلەر جينالىپتى. جاستاردان باستاپ، جاسى 80 نەن اسقان قاريالار بار، الدى 30 دان استام كۇي تارتسا، جاستاردىڭ ءوزى 5-6 كۇيدەن شەرتىپ بەردى. وسىلايشا قازاقتىڭ كۇي قورىن قوماقتى قازىنامەن تولىقتىردى. بۇل كىسىلەردىڭ شەرتىسىندە ۇلكەن ءداستۇر جاتىر. ولاردىڭ قاي- قايسىسى دا كەيىنگى ۇرپاققا ۇلگى بولاتىن كۇيشىلەر. بارلىعىنىڭ قاسىنا شاكىرت قوسىپ تاربيەلەسە، وسى كۇيشىلىك ءداستۇر كەيىنگە جالعانار ەدى. بۇل شارانىڭ تاعى ءبىر تاريحي ماڭىزى - ەكى عاسىردىڭ كۋاسى بولعان دولدا كەنەش ۇلى سەكىلدى قازىنالى قارتتارىمىز بىلگەن- تۇيگەنىن كەلىپ، ءبىزدىڭ التىن قورىمىزعا قالدىرىپ جاتىر. اسىرەسە كۇيلەردىڭ تاريحىنا، نۇسقالارىنا قاتىستى ءبىز بىلمەيتىن كوپتەگەن دەرەكتى جاقسى بىلەتىنى بايقالدى، - دەيدى كۇيشى.
ءىس-شارانى ۇيىمداستىرىپ، كۇيشىلەردىڭ باسىن قوسقان ەركەعالي راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسى "سارىارقا" حالىق مۋزىكا انسامبلىنىڭ سىبىزعىشى، كومپوزيتور، ق ر مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى شىعىس ماحان بۇل جوبانىڭ الداعى ۋاقىتتا دا جالعاساتىنىن ايتادى.
- كۇيشىلىك اتادان بالاعا قونادى عوي. ءدال سولاي جەتى اتاسىنان كۇي شەرتكەن اۋلەتتەردەن كەلدى. شەتەلدەگى قازاقتار اراسىندا ساقتالعان كۇيلەردى جۇيەلەپ، قارا شاڭىراقتاعى ۇلكەن ارناعا قوسۋ بۇرىننان ويدا جۇرگەن ءىس ەدى. اباي تەلەارناسى مەن قازاق راديوسىنىڭ جوبالارى اياسىندا ءساتتى جۇزەگە اسىپ جاتىر. جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - ارعى بەتتەگى كۇيلەردى سول جەردە تۋىپ-وسكەن ادامداردان ارنايى جازىپ الۋ بولدى. كۇيشىلەردىڭ كەلىپ-كەتۋىنە جاعداي جاساپ، قولداۋ بىلدىرگەن «نۇرارقا» ج ش س باسشىسى نۇرداۋلەت نۇباراك ۇلىنا، «قۇت مەديا» سەرىكتىگىنە العىس بىلدىرەمىز. بۇل جوبا الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى، - دەيدى شىعىس ماقان ۇلى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى