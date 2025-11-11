12:06, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاقستاننىڭ كوك تۋى ماسكەۋ كوشەلەرىندە جەلبىرەپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قالاداعى كورىكتى جەرلەردىڭ ءبىرى - وستانكينو تەلەمۇناراسى ءبىزدىڭ بايراقپەن بەزەندىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
رەسەي استاناسى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندالىپ جاتىر.
ەسكە سالساق بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى. مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
سونداي-اق ورال قالاسىندا وتەتىن XXI قازاقستان مەن رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسادى.
ساپار اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنتتىڭ ماسكەۋ ساپارىندا جاڭا دەكلاراتسياعا قول قويىلادى.