قازاقستاننىڭ حالىقارالىق اۆياتسيالىق ساياساتتاعى مۇمكىندىگى كەڭەيەدى - زاڭ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 50 ا) - بابىن وزگەرتۋگە قاتىستى حاتتامانى جانە حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 56-بابىن وزگەرتۋگە قاتىستى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
اتالعان حاتتامالار 2016 -جىلعى 6-قازاندا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى اسسامبلەياسىنىڭ 39-سەسسياسىندا قابىلداندى. ولار مۇشە مەملەكەتتەر قۇرامىنىڭ ەداۋىر كەڭەيۋىن ەسكەرە وتىرىپ، ي ك ا و باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
- وزگەرىستەرگە توقتالساق، ي ك ا و كەڭەسىنىڭ قۇرامىن 36 دان 40 مەملەكەتكە دەيىن ۇلعايتۋ ەسكەرىلگەن. بۇل مۇشە مەملەكەتتەردىڭ نەعۇرلىم ءادىل جانە گەوگرافيالىق تەڭگەرىمدى وكىلدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەكىنشىدەن، تەحنيكالىق ساراپتامانى كۇشەيتۋ جانە ي ك ا و- نىڭ نورماشىعارماشىلىق قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا اەروناۆيگاتسيالىق كوميسسيا قۇرامىن 19 دان 21 مۇشەگە دەيىن كوبەيتۋ كوزدەلەدى. بۇل وزگەرىستەردىڭ قاجەتتىلىگى ي ك ا و قۇرىلعان ساتتەن باستاپ مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سانى 52 دەن 193 مەملەكەتكە دەيىن ۇلعايۋىنا، ال ۇيىمنىڭ نەگىزگى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ ساندىق قۇرامى ۇزاق ۋاقىت بويى قايتا قارالماي، وزگەرىسسىز قالۋىنا بايلانىستى، - دەدى سەناتور بيبىگۇل اققوجينا.
2022 -جىلى ي ك ا و اسسامبلەياسىنىڭ 41-سەسسياسىندا قارار قابىلداندى، وندا مۇشە مەملەكەتتەر ي ك ا و ورگاندارىن رەفورمالاۋ قاجەت ەكەنىن مويىندادى جانە ءتيىستى حاتتامالاردى جەدەل راتيفيكاتسيالاۋعا شاقىردى. ولاردىڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن 128 راتيفيكاتسيا قاجەت. بۇگىنگى تاڭدا بۇل وزگەرىستەردى 120 مەملەكەت راتيفيكاتسيالادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءۇشىن حاتتامالاردى رەسمي تۇردە بەكىتۋدىڭ ماڭىزى زور. بۇل ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق اۆياتسيالىق ساياساتتى قالىپتاستىرۋعا نەعۇرلىم بەلسەندى قاتىسۋى ءۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ي ك ا و ورگاندارىنىڭ قۇرامىنا كانديداتۋرامىزدى ىقتيمال ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن العىشارتتار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان زاڭدى قابىلداۋ - كونۆەنتسيا اياسىندا ازاماتتىق اۆياتسيانى حالىقارالىق- قۇقىقتىق رەتتەۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، حالىقارالىق ستاندارتتار مەن ي ك ا و-نىڭ ۇسىنىلاتىن پراكتيكاسىن ساقتاۋ، سونداي-اق ساپالى جانە سەنىمدى اۆياتسيالىق قىزمەت كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتۋ. سونىمەن بىرگە، زاڭدى قابىلداۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋدى تالاپ ەتپەيدى، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا قارجىلىق شىعىندارعا اكەپ سوقپايدى جانە تەرىس الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق، قۇقىقتىق سالدارلارى جوق، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، بيىل قازاقستان كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ي ك ا و) باس حاتشىسى حۋان كارلوس سالازاردىڭ شەشىمىمەن ي ك ا و-نىڭ عالامدىق ەلشىلەر باعدارلاماسى اياسىندا ەلشى بولىپ تاعايىندالدى.