قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ەسمۇحان وبايەۆ دۇنيەدەن وزدى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى اكتەر، تەاتر رەجيسسەرى، پروفەسسور، پلاتينالى «تارلان» تاۋەلسىز سىيلىعىنىڭ، «پاراسات» جانە «بارىس» وردەندەرىنىڭ يەگەرى، مەملەكەتتىك ستيپەنديانىڭ لاۋرەاتى ەسمۇحان وبايەۆ قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
مينيسترلىك قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ەسمۇحان نەسىپباي ۇلى وبايەۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا، تۋعان حالقىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى.
- ەسمۇحان نەسىپباي ۇلى سانالى عۇمىرىن قازاق تەاتر ونەرىنىڭ دامۋىنا، ساحنا مادەنيەتىنىڭ وركەندەۋىنە، ۇلتتىق رەجيسسۋرا مەن اكتەرلىك مەكتەپتىڭ قالىپتاسۋىنا ارناعان كورنەكتى تۇلعا بولاتىن. ۇلت مادەنيەتىنىڭ مەرەيىن وسىرگەن، تەاتر ونەرىنىڭ ابىرويىن اسقاقتاتقان ارداقتى ازامات قاي كەزەڭدە دە ونەرگە ادالدىقتىڭ، كاسىبىنە جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتە ءبىلدى. ول تاربيەلەگەن بۋىن، ساحنالاعان تۋىندىلار مەن قالىپتاستىرعان كوركەمدىك ۇستانىم قازاق تەاترىنىڭ التىن قورىندا قالا بەرمەك. ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ دامۋىنا سۇبەلى ۇلەس قوسقان ەسمۇحان نەسىپباي ۇلىنىڭ جارقىن بەينەسى، شىعارماشىلىق مۇراسى مەن عيبراتتى عۇمىر جولى حالقىمىزدىڭ جادىندا ماڭگى ساقتالادى دەپ سەنەمىز. مارقۇمنىڭ جانى ءجانناتتا، يمانى سالامات، توپىراعى تورقا بولسىن! - دەلىنگەن حابارلامادا.