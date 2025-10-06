قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى مايگۇل قازتۇرعانوۆا ومىردەن وزدى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى ءانشى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى مايگۇل يبراگيم قىزى قازتۇرعانوۆا قايتىس بولدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى بەلگىلى ءانشى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى مايگۇل يبراگيم قىزى قازتۇرعانوۆانىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى مارقۇمنىڭ وتباسى مەن تۋىستارىنا، تۋعان حالقىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى.
- مايگۇل يبراگيم قىزى - قازاقتىڭ ءداستۇرلى ءان ونەرىن وركەندەتۋگە ۇلەس قوسقان قايتالانباس داۋىس يەسى، ۇلت ماقتانىشى ەدى. ول حالىقتىق جانە كاسىبي كومپوزيتورلاردىڭ تاڭداۋلى تۋىندىلارىن اسقان شەبەرلىكپەن ورىنداپ، ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدىڭ باي قازىناسىن الەمگە تانىتتى. ونەر جولىن ايگىلى نۇرعيسا تىلەندييەۆتىڭ جەتەكشىلىگىندەگى «وتىرار سازى» فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق وركەسترىندە باستاعان مايگۇل يبراگيم قىزى ءومىر بويى قازاق ونەرىنىڭ ابىرويىن اسقاقتاتۋعا ادال قىزمەت ەتتى. ونىڭ ورىنداۋىنداعى شىعارمالار ەل جۇرەگىنەن ورىن الىپ، قازاق مۋزىكا مادەنيەتىنىڭ التىن قورىنا قوسىلدى. ءومىرىن ۇلتتىق مادەنيەت پەن رۋحانياتقا ارناعان ابزال جاننىڭ ادامدىق بولمىسى، ونەرگە دەگەن شەكسىز سۇيىسپەنشىلىگى مەن ىزگىلىگى كەيىنگى بۋىن جاستارعا وشپەس ونەگە بولىپ قالا بەرمەك. مايگۇل يبراگيم قىزىنىڭ جارقىن بەينەسى، شىعارماشىلىق مۇراسى ۇلت جادىندا ماڭگى ساقتالادى دەپ سەنەمىز. مارقۇمنىڭ جاتقان جەرى جايلى، توپىراعى تورقا بولسىن! اللانىڭ راقىمى مەن مەيىرىمى جولداس بولىپ، رۋحى پەيىشتە شالقىسىن! - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
