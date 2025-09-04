قازاقستاننىڭ ءتورت بانكى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ ىسىنە قاتىستى بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات - Kaspi Bank ،Forte Bank، ەۋرازيالىق بانك جانە Jusan bank (قازىرگى اتاۋى - Alatau City Bank) پروكۋراتۋرا ورگاندارىنان رەسمي حابارلاما الماعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى تاراتقان حابارلامادا ايتىلعان.
«قازىرگى ۋاقىتتا بانكتەرگە بۇرىنعى نەمەسە قازىرگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ وسى قىلمىستىق ىسكە قاتىسى بار ەكەندىگى جونىندە فاكتىلەر بەلگىسىز. سوندىقتان ءبىز پروكۋراتۋراعا رەسمي تۇردە اقپارات الۋ ءۇشىن جۇگىنەمىز»، - دەلىنگەن بىرلەسكەن مالىمدەمەدە.
سونىمەن قاتار قارجى ينستيتۋتتارى رەسمي قۇجاتتار ارقىلى راستالعان اقپارات تۇسكەن جاعدايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا تەرگەۋ بارىسىندا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەندىكتەرىن جەتكىزدى.
2-قىركۇيەكتە اقمولا وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى Kaspi Bank ،Forte Bank، ەۋرازيالىق بانك جانە Jusan bank قىزمەتكەرلەرى ۇستالعان بولۋى مۇمكىن دەگەن اقپارات تاراتقان ەدى.
پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ الەۋمەتتىك وسال توپتاعى ازاماتتاردى ۇرلاپ، ولاردىڭ اتىنا ءىرى كولەمدە نەسيە راسىمدەگەنىن حابارلاعان بولاتىن.