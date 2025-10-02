قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ 16 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت ر م ك.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان ءتۇسىپ، تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. تارازدا 2 -قازاندا تۇندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى.
تۇندە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. باتىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك-باتىستان شىعىسقا، وڭتۇستىك-شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە پاۆلودار وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
استانادا 2 -قازاندا ازداپ جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى دەپ كۇتىلەدى. تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز سولتۇستىك- باتىستان جەل سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى.
تۇندە باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سىناپ باعانى 3 گرادۋس سۋىقتى كورسەتىپ، ۇسىك جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى.
كۇندىز قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
2 -قازاندا ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاۋىن- شاشىن، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىن سولتۇستىك-باتىستان، باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى.
2 -قازاندا قىزىلوردا وبلىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە جانە كۇندىز اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك-باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا 2 -قازاندا ازداپ جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (قار، جاڭبىر)، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. پەتروپاۆلدا 2 -قازاندا تۇندە جاۋىن-شاشىن (كوبىنەسە جاڭبىر) بولادى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى.