قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە ەكىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى
استانا. قازاقپارات - 14-قاڭتاردا ايازعا بايلانىستى قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە ەكىنشى اۋىسىمداعى مەكتەپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.
پاۆلودار وبلىسى پاۆلودار قالاسىنىڭ بارلىق مەكتەپتەرىندە ەكىنشى اۋىسىمداعى ساباقتار ونلاين فورماتتا وتەدى. قالادا اۋا تەمپەراتۋراسى 29− گرادۋس، جەلدىڭ جىلدامدىعى 4 م/س.
سونداي-اق ەكىباستۇز جانە اقسۋ قالالارىندا 1- 9-سىنىپتىڭ ەكىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى قاشىقتان ءبىلىم الادى.
اقمولا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 28- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى جانە جەلدىڭ 3 م/س بولۋى سەبەپتى كوكشەتاۋ قالاسىنداعى بارلىق مەكتەپ وقۋشىلارى ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. وسىنداي شەشىم وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارىندا قابىلداندى.
قوستاناي وبلىسىندا 25− گرادۋس اياز بەن جەلدىڭ 5 م/س جىلدامدىعىنا بايلانىستى قوستاناي قالاسىندا 1- 4-سىنىپتىڭ ەكىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى مەكتەپكە بارمايدى. سونداي-اق ونلاين فورمات اۋليەكول، ۇزىنكول، التىنسارين، مەڭدىقارا، ءجىتىقارا، فەدوروۆ، بەيىمبەت مايلين، قارابالىق اۋداندارىندا، ليساكوۆسك پەن رۋدنىي قالالارىندا ەنگىزىلدى. قارسۋ اۋداندا 2- 6-سىنىپ وقۋشىلارى ونلاين ءبىلىم الادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ يندەر اۋدانىندا كوكتايعاققا بايلانىستى 15 مەكتەپتىڭ 0- 11-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشىرىلدى. بارلىعى 383 سىنىپ، 6560 وقۋشى مەكتەپكە بارمايدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت تومەندەۋىنە بايلانىستى ينتەرناتتىق ۇيىمداردى قوسپاعاندا، وبلىستاعى بارلىق مەكتەپتەردىڭ 72433 وقۋشىسى قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرىلدى. ينتەرناتتاردا تۇراتىن 1028 وقۋشى قالىپتى رەجيمدە وقۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
استانا قالاسىندا ەكىنشى اۋىسىمدا 0- 9-سىنىپ وقۋشىلارى ساباققا بارماي، قاشىقتان وقيدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى قالا ماڭى اۆتوبۋستارى توقتاتىلعانى حابارلانعان.