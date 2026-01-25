قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە بوران مەن جەلگە بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 25-قاڭتار كۇنى قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايى بولاتىنىن حابارلادى. جولدار كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن، كەي جەردە تۇمان ءتۇسىپ، جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى.
الماتى قالاسىندا تۇندە تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى.
شىمكەنت قالاسىندا تۇندە قار، كۇندىز جاڭبىر مەن قار تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن سوعىپ، تۇمان باسادى.
الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتارىندا كەيدە تۇمان بولادى، جولداردا كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن. سونداي-اق جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، شىعىستا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. جارما اۋدانىندا كۇندىز جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س جەتەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. ال كۇندىز باتىس جانە وڭتۇستىك ايماقتاردا كوكتايعاق، تاۋلى ايماقتاردا قار مەن جاياۋ بۇرقاسىن، كەيدە تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، كەي جەردە 15-20 م/س، كەيدە 23-28 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا كەيدە تۇمان تۇسەدى، جولداردا كوكتايعاق بولادى. الاكول كولدەرى اۋدانىندا جەل 15-20 م/س، كەيدە 23-28 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى، وڭتۇستىگىندە تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتاردا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتاردا تۇمان كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىن تۇمان باسادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇندە كوكتايعاق بولىپ، وبلىستىڭ ورتالىعى، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە ورتالىعىندا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. تاۋلى ايماقتاردا قالىڭ قار، كۇندىز جاڭبىر ارالاس قار، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. باتىس، سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، كەيىن وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسىپ، جىلدامدىعى 15-20 م/س جەتەدى، كەي جەرلەردە 25 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وڭتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا قار، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى.
بۇدان بۇرىن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار اۆتوجولدا كەشكە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى قوزعالىس شەكتەلگەنى حابارلاندى.