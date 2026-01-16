ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدار جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە قوزعالىس ۋاقىتشا شەكتەلدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    اتىراۋ وبلىسىندا

    «اتىراۋ - ورال» اۆتوجولىنىڭ 14-179-شاقىرىم ارالىعى (المالى ەلدى مەكەنى - يندەر كەنتى) جابىلدى.

    جولدى اشۋدىڭ بولجامدى ۋاقىتى - 16-قاڭتار ساعات 08:00.

    اقتوبە وبلىسىندا

    «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-836-شاقىرىم ارالىعى (ازس «ەكو ويل» - حرومتاۋ قالاسى) بويىنشا قوزعالىس توقتاتىلدى.

    جولدى اشۋدىڭ بولجامدى ۋاقىتى - 16-قاڭتار ساعات 09:00.

    جامبىل وبلىسىندا

    رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «مەركى - شۋ - بۋرىلبايتال» اۆتوجولىنىڭ 160-268 شاقىرىم ارالىعى (بىرلىك اۋىلى - بۋرىلبايتال اۋىلى) جابىلدى.

    جولدى اشۋدىڭ بولجامدى ۋاقىتى - 16-قاڭتار ساعات 09:00.

    «قازاۆتوجول» جۇرگىزۋشىلەردى الىس ساپارعا شىقپاس بۇرىن جول جاعدايىن ناقتىلاپ الۋعا جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.

    بۇعان دەيىن بۇگىن قازاقستاننىڭ قاي وڭىرلەرىندە وقۋشىلار ساباقتى قاشىقتان وقيتىنى حابارلاندى.

     

