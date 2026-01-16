قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدار جابىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە قوزعالىس ۋاقىتشا شەكتەلدى. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى حابارلادى.
اتىراۋ وبلىسىندا
«اتىراۋ - ورال» اۆتوجولىنىڭ 14-179-شاقىرىم ارالىعى (المالى ەلدى مەكەنى - يندەر كەنتى) جابىلدى.
جولدى اشۋدىڭ بولجامدى ۋاقىتى - 16-قاڭتار ساعات 08:00.
اقتوبە وبلىسىندا
«ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-836-شاقىرىم ارالىعى (ازس «ەكو ويل» - حرومتاۋ قالاسى) بويىنشا قوزعالىس توقتاتىلدى.
جولدى اشۋدىڭ بولجامدى ۋاقىتى - 16-قاڭتار ساعات 09:00.
جامبىل وبلىسىندا
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «مەركى - شۋ - بۋرىلبايتال» اۆتوجولىنىڭ 160-268 شاقىرىم ارالىعى (بىرلىك اۋىلى - بۋرىلبايتال اۋىلى) جابىلدى.
جولدى اشۋدىڭ بولجامدى ۋاقىتى - 16-قاڭتار ساعات 09:00.
«قازاۆتوجول» جۇرگىزۋشىلەردى الىس ساپارعا شىقپاس بۇرىن جول جاعدايىن ناقتىلاپ الۋعا جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن بۇگىن قازاقستاننىڭ قاي وڭىرلەرىندە وقۋشىلار ساباقتى قاشىقتان وقيتىنى حابارلاندى.