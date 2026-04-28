قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە جانە ەلوردادا ۇسىك جۇرەدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك-سى ءساۋىردىڭ 28 ى كۇنگى كۇن رايى جونىندەگى بولجامىن جاريالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىر گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن. پەتروپاۆل قالاسىندا دا 28-ساۋىردە جەلدىڭ جىلدامدىعى كۇندىز 15- 20 م/س بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا سولتۇستىك-شىعىس جەلى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. شىمكەنت پەن تۇركىستان قالالارىندا دا وسى كۇنى جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى.
قوستاناي وبلىسىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، باتىسى مەن سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. تۇندە كەي جەرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىر گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، ۇسىك بولۋى مۇمكىن. قوستاناي قالاسىندا 28-ساۋىردە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل شىعىس جانە سولتۇستىك- شىعىس باعىتتان سوعىپ، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە سولتۇستىك پەن شىعىستا اۋا تەمپەراتۋراسى ەكى گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال.
اقمولا وبلىسىندا دا تۇمان تۇسەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى جانە شىعىسىندا ءۇش گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن. استانا قالاسىندا 28-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى ەكى گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. ورال قالاسىندا دا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 27- 28-ءساۋىر كۇندەرى جاۋىن-شاشىنعا بايلانىستى وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيى كوتەرىلۋى مۇمكىن. 28-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى وبلىستىڭ شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن كۇتىلەدى، كۇندىز وڭتۇستىگى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق بولۋى ىقتيمال. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك پەن شىعىستا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىكتەن سوعىپ، كەي جەرلەردە ەكپىنى 15- 23 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وڭتۇستىك- شىعىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى. وسكەمەن قالاسىندا كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س بولادى.
الماتى وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايد. جەل سولتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15- 20 م/س- قا جەتەدى.
الماتى قالاسىندا 28-ساۋىردە تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا دا وسىنداي اۋا رايى ساقتالادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. 28-ساۋىردە وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىس ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل تۇرۋى مۇمكىن. جەل سولتۇستىكتەن سوعىپ، ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. اقتاۋ قالاسىندا تۇندە جەلدىڭ ەكپىنى 16 م/س بولادى.
پاۆلودار وبلىسىندا تۇمان تۇسەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ءۇش گرادۋسقا دەيىن ۇسىك بولۋى مۇمكىن. سولتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى. پاۆلودار قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى ەكى گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
اقتوبە وبلىسىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەل وڭتۇستىكتەن سوعىپ، باتىسقا اۋىسادى، كەي جەرلەردە ەكپىنى 15 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى. اقتوبە قالاسىندا 28-ساۋىردە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا شاڭدى داۋىل بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىس جانە شىعىس باعىتتان سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. قىزىلوردا قالاسىندا جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15 م/س بولادى.
اتىراۋ وبلىسىندا جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى.
اباي وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايد. جەل سولتۇستىك جانە سولتۇستىك- شىعىس باعىتتان سوعىپ، كەي جەرلەردە ەكپىنى 15- 23 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توپىراق بەتىندە ءبىر گرادۋسقا دەيىن ۇسىك بولۋى مۇمكىن. ورتالىق بولىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى. سەمەي قالاسىندا كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س بولادى.
جامبىل وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تاۋلى اۋدانداردا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، كەي جەرلەردە ەكپىنى 15-23 م/س-قا دەيىن جەتەدى.