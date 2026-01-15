قازاقستاننىڭ بۇكىل اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە، سونداي-اق ەلدىڭ ءۇش مەگاپوليسىندە 15-قاڭتارعا كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك-سى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، ەل اۋماعىندا اۋا رايى كۇرت قۇبىلىپ، قالىڭ قار، بوران، كوكتايعاق پەن ۇسكىرىك اياز قاتار جۇرەدى. كەي وڭىرلەردە جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 25-28 مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق بولادى. ايماقتىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە تۇمان تۇسەدى. ورال قالاسىندا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان بولىپ، جەل كۇشەيەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جەل ەكپىنى كەي ساتتە 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. قاراعاندى قالاسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز بوران بولادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا 15- 17-قاڭتار ارالىعىندا تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، قاتتى اياز بولادى. وسىنداي اياز شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس بولىكتەرىندە دە بولجانىپ وتىر.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى. جەزقازعان قالاسىندا دا جەل كۇشەيەدى. اباي وبلىسىندا تۇمان ءتۇسىپ، جەلدىڭ ەكپىنى 25 م/س-قا دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىندا جانە كوكشەتاۋدا جولداردا كوكتايعاق بولادى. استانادا دا كوكتايعاق جول قوزعالىسىنا ءقاۋىپ توندىرەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قار مەن بوران سوعىپ، تۇمان مەن كوكتايعاق بولادى. تاراز قالاسىندا تۇمان بولۋى مۇمكىن. تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى وڭىرلەرىندە جاۋىن-شاشىن كۇشەيىپ، قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى، جەل ەكپىنى ارتادى. شىمكەنت پەن تۇركىستان قالالارىندا دا جەل كۇشەيەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى. الماتى قالاسىندا 15-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. قونايەۆ قالاسىندا دا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (نەگىزىنەن قار) بولادى. وبلىستىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە بوران، كوكتايعاق جانە تۇمان بولادى.
اقتوبە وبلىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن سوعىپ، جەل كۇشەيەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن- شاشىن ءتۇسىپ، كوكتايعاق پەن بوران بولادى. اتىراۋ وبلىسىندا قار جاۋىپ، تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
سونىمەن قاتار «قازگيدرومەت» 16-17-قاڭتار كۇندەرى تۇركىستان، جامبىل، الماتى جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە بايلانىستى قالىڭ قار، بوران، كوكتايعاق جانە تەمپەراتۋرانىڭ ايتارلىقتاي تومەندەيتنىن ەسكەرتەدى. كەي وڭىرلەردە تۇندە اياز 20-25 گرادۋسقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ماماندار تۇرعىنداردى الىس جولعا شىقپاۋعا، اۋا رايى كۇرت ناشارلاعان جاعدايدا قاۋىپسىزدىك شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى. قىس مىنەز كورسەتىپ تۇر، ال بۇل كۇندەرى ساقتىق - ەڭ باستى تالاپ.