قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت ر م ك ەل اۋماعىندا 3-قاراشادا بولاتىن مەتەورولوگيالىق قۇبىلىستارعا بولجام جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ كوپ بولىگىندە جاۋىن-شاشىن بولادى. تەك رەسپۋبليكا بويىنشا باتىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستا انتيتسيكلوننىڭ بولىك اسەرىنەن كوبىنەسە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى.
ەلىمىزدىڭ ايماقتارىندا جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى دەپ بولجاندى. ال رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال.
جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋىپى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
قىزىلوردادا، تۇركىستاننىڭ ءشولدى اۋداندارىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، الماتىنىڭ سولتۇستىگىندە ءورت قاۋىپىنىڭ اسا جوعارى دەڭگەيى كۇتىلەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.