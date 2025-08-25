قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 25-تامىزدا قازاقستاننىڭ 16 وڭىرىندە قاتتى جەل سوعىپ، ءورت قاۋپى جوعارى بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمدەدى.
اقمولا وبلىسىندا 25-تامىز كۇنى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
الماتى وبلىسىندا 25- 29-تامىز ارالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا ءورت قاۋپى وتە جوعارى دەڭگەيدە.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولجانۋدا. سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەل وبلىستىڭ سولتۇستىگى، باتىسى جانە تاۋلى ايماقتارىندا 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. ءورت قاۋپى وتە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وبلىستىڭ شىعىسى مەن سولتۇستىگىندە 15- 20 م/س كۇشەيەدى. وڭتۇستىگى، شىعىسى جانە سولتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا ءدا ورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە.
قاراعاندى وبلىسىندا دۇيسەنبى كۇنى وڭتۇستىگىندە وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق بولىكتەرىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، ەكپىندى جەل كۇتىلەدى. نايزاعاي بولادى. جەل وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىستان 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى، ال باتىسىندا وتە جوعارى.
اتىراۋ وبلىسىندا دۇيسەنبى كۇنى باتىسى مەن سولتۇستىگىندە نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل باعىتى كۇندىز وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسا وتىرىپ، 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى 31+…36+ گرادۋس دەيىن ىسيدى. باتىسى مەن شىعىسىندا وتە جوعارى ءورت قاۋپى، ورتالىعىندا جوعارى دەڭگەيدە.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىس جەلى 15- 20 م/س دەيىن جەتەدى. سولتۇستىك، وڭتۇستىك- شىعىس جانە ورتالىق بولىكتەرىندە ءورت قاۋپى جوعارى.
اباي وبلىسىندا دۇيسەنبى كۇنى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك پەن ورتالىقتا تۇمان كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك جانە سولتۇستىك- شىعىستان كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. ورتالىقتا جانە وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا شاڭدى داۋىل بولجانۋدا. كۇندىز شىعىسىندا جەل 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
جامبىل وبلىسىندا جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى. وڭتۇستىك- باتىسى، سولتۇستىك- شىعىسى جانە تاۋلى اۋداندارىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س دەيىن جەتەدى. وبلىستا وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىندا دۇيسەنبى كۇنى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان بولادى. وڭتۇستىگىندە وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا دۇيسەنبى كۇنى كۇندىز سولتۇستىك- باتىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى.
ايتا كەتەيىك، فرونتالدى بولىنىستەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق جاۋىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋى ىقتيمال ەكەنىن جازعان ەدىك.