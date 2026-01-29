قازاقستاننىڭ بارلىق ءوڭىرى بويىنشا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر قازاقستاننىڭ 17 ءوڭىرى بويىنشا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەررتۋ جاسادى.
«قازگيدرومەت» ر م ك-سى تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، استانادا 29-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15- 20 مەترگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا كوكتايعاق پەن تۇمان بولجانىپ وتىر. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن مەن كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. شىعىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-كە جەتەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا كۇندىز تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىق بولىگىندە تۇمان تۇسەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا كەي ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەل وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى. شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. كۇندىز تاۋلى جانە تاۋ ەتەگىندەگى اۋدانداردا قار مەن جاياۋ بۇرقاسىن ساقتالادى. كەي جەرلەردە تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. جەل تۇندە تاۋلى اۋدانداردا سولتۇستىك- شىعىستان، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە ازداعان قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە جانە سولتۇستىگىندە تۇمان مەن جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك جانە تاۋلى اۋدانداردا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن سوعادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە، ال كۇندىز جالپى وڭىردە وڭتۇستىك-باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.