قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا حالىقارالىق ستاندارتقا سايكەستىگى 95,7 پايىزعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى(ي ك ا و) 2025 -جىلعى 30-تامىزدان 15-قىركۇيەككە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا وتكىزىلگەن اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ كەشەندى اۋديتىنىڭ (USAP- CMA) ناتيجەلەرىن رەسمي تۇردە جاريالادى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ي ك ا و حالىقارالىق ستاندارتتارىنا سايكەستىك دەڭگەيى 95,7 پايىز بولدى. بۇل كورسەتكىش الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن (72,01) جانە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ كورسەتكىشىنەن (87,92 پايىز) جوعارى.
ق ر ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى مالىمەتىنە بويىنشا، قازاقستاننىڭ ناتيجەسى ت م د ەلدەرى مەن ي ك ا و-نىڭ ەۋرو- ازياتتىق (EUR/NAT) ايماعى بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
سالىستىرمالى تۇردە: ازەربايجان - 74,66 پايىز وزبەكستان - 85,47 پايىز قىرعىزستان - 85,76 پايىز گرۋزيا - 89,75 پايىز بەلارۋس - 91,85 پايىز رەسەي - 94,14 پايىز تاياۋ وڭىرلەردە وسىنداي كورسەتكىشتەر تومەندەگى ەلدەردە بايقالادى: ب ا ءا - 98,4 پايىز، كاتار - 96,72 پايىز، ساۋد ارابياسى - 94,41 پايىز.
قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا الدىڭعى كورسەتكىشى 83 پايىز بولاتىن. قازىرگى كورسەتكىش اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى نەگىزگى زاڭناما، اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك باعدارلامالارى مەن ەرەجەلەرى، اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان جانە ونىڭ مىندەتتەرى، پەرسونالدىڭ بىلىكتىلىگى مەن وقىتىلۋى، تەحنيكالىق ۇسىنىمدار، قۇرالدار جانە قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ماڭىزدى اقپارات بەرۋ، سەرتيفيكاتتاۋ جانە بەكىتۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەر، ساپانى باقىلاۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەر، قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن شەشۋ سياقتى اۆياتسيالىق سالانىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتتەرى بويىنشا قاۋىپسىزدىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىنىڭ كورىنىسى.
وسى كورسەتكىشتەردىڭ سايكەستىگى قازاقستاندىق اۋەجايلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى، بۇل اۋە كومپانيالار تاراپىنان سەنىمنىڭ وسۋىنە، سونداي-اق ا ق ش-قا تىكەلەي رەيستەردى اشۋ ءۇشىن ۇشۋلاردىڭ ءبىرىنشى ساناتىن الۋعا ىقپال ەتەدى.
ي ك ا و-نىڭ جوعارى باعاسى ەلىمىزدىڭ اۆياتسيالىق سالاسىندا 2019 -جىلدان باستاپ ىسكە اسىرىلعان كەشەندى رەفورمالاردىڭ، قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگىن دامىتۋدىڭ، مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرىپ، تاۋەكەلگە باعدارلانعان باقىلاۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋدى قوسا العاندا، بيىك ناتيجەلەردىڭ كورسەتكىشى. سونداي-اق بۇل قازاقستاننىڭ جاھاندىق اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنە جوعارى ينتەگراتسيالانۋىن راستايدى.
اۋديت قورىتىندىسى - قازاقستاننىڭ جولاۋشىلار مەن اۆياتسيا يندۋسترياسى ءۇشىن قاۋىپسىز جانە ىڭعايلى اۋە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان حالىقارالىق ستاندارتتارعا بەيىلدىلىگىنىڭ ماڭىزدى دالەلى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ي ك ا و اسسامبلەياسىندا 33 اۆياتسيالىق باستامانى العاش رەت ۇسىندى.